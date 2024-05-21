Отец бежавшей от родни чеченки впервые прокомментировал обвинения в ее избиении

Фото: iStock/torwai
Отец 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности. Об этом информирует ИА «Регнум».
Уточняется, что 44-летний Беслан Заурбеков все же признал, что девушку пытались удержать дома. По его словам, в семье все делалось для того, чтобы Лия не смогла уехать.
Беслан Заурбеков удивлен, что его дочь скрывается от него, ведь он ей «не враг». Отец чеченки отметил, что родственники будут продолжать поиски Лии. Мужчина также добавил, что знаком с избранником дочери и для пары может быть только один выход — молодой человек должен принять ислам, иначе девушка будет наказана.
Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. После чего Заурбековой все же удалось покинуть Россию.
Читайте также:
В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от семьи
Правозащитник сообщил об отъезде из РФ бежавшей от семьи чеченской девушки
Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи
Беслан Заурбеков удивлен, что его дочь скрывается от него, ведь он ей «не враг». Отец чеченки отметил, что родственники будут продолжать поиски Лии. Мужчина также добавил, что знаком с избранником дочери и для пары может быть только один выход — молодой человек должен принять ислам, иначе девушка будет наказана.
Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. После чего Заурбековой все же удалось покинуть Россию.
Читайте также:
В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от семьи
Правозащитник сообщил об отъезде из РФ бежавшей от семьи чеченской девушки
Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи
Екатерина Коршунова