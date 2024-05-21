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Отец бежавшей от родни чеченки впервые прокомментировал обвинения в ее избиении

Отец Заурбековой Беслан заявил, что она может влюбляться только в чеченцев
21 мая 2024, 13:51
Фото: iStock/torwai

Фото: iStock/torwai

Отец 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности. Об этом информирует ИА «Регнум».
Уточняется, что 44-летний Беслан Заурбеков все же признал, что девушку пытались удержать дома. По его словам, в семье все делалось для того, чтобы Лия не смогла уехать.

Беслан Заурбеков удивлен, что его дочь скрывается от него, ведь он ей «не враг». Отец чеченки отметил, что родственники будут продолжать поиски Лии. Мужчина также добавил, что знаком с избранником дочери и для пары может быть только один выход — молодой человек должен принять ислам, иначе девушка будет наказана.



Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. После чего Заурбековой все же удалось покинуть Россию.

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В Химках завершаются работы по капитальному ремонту дорог округа
21 мая 2024, 13:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Новых Химках завершают работы по капремонту дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Ремонт проводился на пересечении улицы Дружбы, Юбилейного проспекта, Молодежного проезда, а также на улице Панфилова.

«На участках в Новых Химках рабочие уже провели фрезеровку старого дорожного полотна, отрегулировали люки и колодцы. Приступили к проливу битума, укладке нового асфальта. На финальном этапе нанесут разметку. Всего в этом году отремонтируем семь участков дорог. Общая площадь работ составляет почти 100 тысяч квадратных метров», – подчеркнлу глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Следующие ремонты коснутся дорог на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице, на участке вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино. Кроме замены дорожного полотна, модернизируют бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки.

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Копирайтеры и официанты: куда подросткам пойти работать летом в Подмосковье
Где подростки могут работать на летних каникулах: трудовые права, оплата труда
21 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/JackF

В Московской области школьники и студенты часто стараются найти подработку на время летних каникул.
Какие права имеют подростки при трудоустройстве, а также как и куда они могут пойти работать в Московской области, читайте в материале «Радио 1».

Права несовершеннолетних при устройстве на подработку/работу


Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право на льготные условия труда. Им оказывается помощь по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время.

«Для школьников и студентов до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет не могут работать более 36 часов в неделю, а подростки в возрасте от 14 до 16 лет – более 24 часов в неделю», — говорится в законе.

Также несовершеннолетних запрещено привлекать к ночным и сверхурочным работам и к работе в выходные дни. Тех, кто не достиг совершеннолетия, также нельзя принимать на испытательный срок или на работу, где требуются специальные знания и навыки.

Подростку-соискателю нужно обязательно заключить трудовой договор с работодателем. При этом, если ему уже исполнилось 16 лет, он может это сделать самостоятельно, если же он младше этого возраста, то в обязательном порядке понадобится согласие родителей.

Где и кем несовершеннолетним можно трудоустроится в Московской области


В Подмосковье школьники могут трудоустроится через личное обращение в центр занятости Московской области или МФЦ, а также на сайтах различных государственных учреждений, через специальные сервисы по подбору вакансий или с помощью знакомых.


Для устройства на работу через МФЦ и Центр занятости несовершеннолетнему необходимо заполнить заявление-анкету или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства, иметь при себе паспорт.



После подачи всех документов подросток получает либо направление для трудоустройства, либо выписку из банка вакансий и работодателей об отсутствии вариантов временного трудоустройства. Направление или выписку подросток получит в тот же день, в который он подал документы.


Ребята могут устроиться вожатыми в городские лагеря и в детские лагеря при школах. Также почти во всех муниципалитетах среди предлагаемых есть вакансии официанта, дворника, почтальона, подсобного рабочего, уборщика, садовника, рабочего по благоустройства или курьера куда могут взять школьника.


Работа для подростка в интернете


Современные технологии позволяют подросткам работать не только очно, но и удаленно. Например, небольшие сайты, блоги и Telegram-каналы часто ищут модераторов, дизайнеров, видеомонтажеров. При наличии релевантных навыков и портфолио они могут рассмотреть и кандидатуру несовершеннолетнего работника. Школьникам с высоким уровнем грамотности подойдет работа копирайтера или автора постов в соцсетях. Начинающие IT-специалисты могут попробовать продать свой макет сайта или идею для приложения.

Кроме того, в Сети существуют сервисы по «накрутке» просмотров и отзывов. Они дают сотрудникам различные задания — например, написать комментарий к товару на маркетплейсе или оценить работу сервиса. Оплата небольшая, зато устроиться туда не очень сложно.

Заработная плата несовершеннолетних


При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

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Последний звонок в 2024 году: когда пройдет, традиции праздника выпускников
Последний звонок в 2024 году: дата, традиции и история праздника, как отмечают в России и других странах
21 мая 2024, 12:31

Фото: istock / Ekaterina Utorova

В конце мая в российских школах традиционно проводятся «последние звонки». Как этот праздник отмечали раньше, какие традиции сохранились и как проходит торжество в других странах расскажет редакция «Радио 1».

Когда будет последний звонок в 2024 году


Российским школам Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки в 2024 году 24 и 25 мая — эти дни выпадают на пятницу и субботу. Однако каждое образовательное учреждение может самостоятельно выбрать конкретную дату празднования.

История праздника «Последний звонок»


Впервые последний звонок прошел в одной из краснодарских школ в 1948 году. Инициатором мероприятия стал директор учреждения, заслуженный педагог СССР Федор Брюховецкий. Именно он считается основоположником таких школьных традиций, как празднование Дня знаний 1 сентября и последнего звонка. Однако в массы идея Брюховецкого не пошла. Лишь некоторые школы последовали его примеру.

К идее празднования последнего звонка и Дня знаний вновь пришли только в 1970-е годы.

Традиции «Последнего звонка» со времен СССР


Многие из традиций советского праздника дошли и до наших дней. Например, на современных школьных линейках или последних звонках можно увидеть учениц в коричневых платьях с белым воротничком, а поверх них — нарядные белые фартуки. Именно этот элемент в СССР считался негласным символом торжественного «Последнего звонка».

Необходимым атрибутом праздника считалась и лента выпускника. Как правило, на таких лентах красного или белого цвета указан год окончания школы. Также было принято оформлять тематические стенгазеты. В них указывалась краткая информация о каждом старшекласснике.

Перед началом торжественной части классный руководитель и директор школы традиционно произносили речь. Они поздравляли выпускников с окончанием школы, давали напутственные советы.

Далее проходила праздничная часть. Выпускники выступали с подготовленными сценками, танцевали, исполняли песни, читали стихотворения. Выпускной вальс также являлся неотъемлемой частью торжества. К его подготовке подходили с особым трепетом. В некоторых школах к постановке танца привлекали хореографов.

Самая важная и заключительная часть праздника – последний звонок.

Обычно, право дать последний звонок получает девочка-первоклассница. Ученик выпускного класса сажает ученицу младших классов на плечо и проносит через всю линейку, пока она звонит в украшенный бантом колокольчик. Большинство традиций празднования последнего звонка сохранились и в современных школах.


Как отмечают «Последний звонок» в других странах


В Европе традиции последнего звонка кардинально отличаются от тех, к которым привыкли российские школьники. Например, в Швеции и Финляндии принято устраивать настоящие вечеринки. Выпускники гуляют по главным улицам города, катаются на арендованных автобусах. По традиции, у каждого выпускника есть морская фуражка, на которой учителя оставляют свои пожелания.

В Германии за несколько недель до выпускного ученики старших классов начинают подшучивать над преподавателями, беседовать с ними на личные темы. Считается, что таким образом выпускники вступают во взрослую жизнь.

Еще одна интересная традиция празднования последнего звонка существует в Италии. Там выпускники устраивают для своих учителей торжественный ужин. При этом деньги на праздник не принято брать у родителей. Молодые люди заблаговременно устраиваются на подработки и готовятся к предстоящему школьному торжеству.

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Представители Подмосковья стали призерами хакатона по искусственному интеллекту
21 мая 2024, 12:25

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Три участника из Московской области заняли призовые места в Уральском федеральном окружном хакатоне. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».
Уральский федеральный окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» завершился в Челябинске.

«Очень хорошие работы представили команды, кесодержатели остались довольны. Я думаю, что новые решения принесут пользу ИТ-отрасли Челябинской области. Самое главное, чтобы те решения, которые были представлены, пошли на пользу компаний, в том числе Южно-Уральской железной дороге», — подчеркнул на церемонии награждения заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Руслан Черненко из Подмосковья вместе с командой выиграл первое место в кейсе «Приведение номенклатуры участников рынка к официальному Классификатору Строительных Ресурсов». В кейсе Минприроды России «Классификация парнокопытных» второе место заняла команда «Заводчане». В ее состав вошли Борис Петросян и Валерий Гуров из Московской области.

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Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов
Умер президент Российского общества терапевтов, академик РАН Мартынов
21 мая 2024, 12:12

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 86 лет скончался президент Российского научного медицинского общества терапевтов академик РАН Анатолий Мартынов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи со смертью Мартынова. Отрывок телеграммы публикует РИА Новости.
Мурашко выразил искренние и глубокие соболезнования, а также добавил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине. По словам министра, Мартынов был талантливым медиком и ученым, который внес огромный вклад в развитие науки.

Анатолий Мартынов был одним из ведущих специалистов по изучению функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.

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В Подмосковье оформить поручительство для предпринимателей можно через регпортал
21 мая 2024, 10:31

Фото: istockphoto / SeventyFour

Банки-партнеры Гарантийного фонда могут оформить поручительство для предпринимателей Подмосковья через региональный портал. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новая услуга для банков-партнеров Московского областного гарантийного фонда появилась на регпортале.

«Финансовые организации могут подать заявку и оформить для своих клиентов поручительство фонда содействия кредитованию субъектов МСПв «цифре». Такой способ подачи заявлений более удобен для компаний, поскольку освобождает время для выполнения других задач по развитию бизнеса»,— поделилась министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что услуга доступна для банков и финансовых организаций, которые обслуживают самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим.

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Замминистра обороны РФ Иванов переоформил дорогой мотоцикл на своего отца
РИА: суд арестовал автомобили и мотоцикл замглавы Минобороны РФ Иванова
21 мая 2024, 10:22

istockphoto.com/Zolnierek

Судом арестованы мотоцикл и два автомобиля класса «Люкс» экс—замглавы Минобороны РФ Иванова. Об этом сообщило РИА Новости.
Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса, а также о внедорожнике Chevrolet Suburban, указанных в налоговой декларации Иванова в 2019 году.

Однако в феврале прошлого года транспортные средства стали собственностью супруги Иванова.

Через некоторое время, по информации РИА Новости, внедорожник был выставлен на продажу после ДТП.

Кроме того, под ограничениями оказался спортивный мотоцикл MV Agusta, переоформленный Ивановым на отца.

Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали в конце апреля, предъявив обвинение во взяточничестве в особо крупном размере.

Он арестован до 23 июня этого года.

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Губернатор Воробьёв посетил новый Еврейский Культурный Центр «Дружба» в Мытищах
21 мая 2024, 10:17

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ознакомился с работой уникального духовно-культурного пространства. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Еврейский Культурный Центр «Дружба» был создан для общения, духовного развития, реализации различных проектов.

В рамках визита Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени главному раввину России Берлу Лазару.

«Разрешите мне вручить вам этот знак и поблагодарить за то, что на протяжении многих лет вы вместе со своими коллегами всегда находите возможность оказать поддержку, ответить на разные вопросы, сделать добрые поступки в отношении очень многих людей. Сегодня мы в культурно-религиозном центре, который открыт во многом благодаря, вашей вовлеченности и стараниям ваших надежных друзей и партнеров. Хочу пожелать мира, добра, и чтобы все у нас получалось на всех фронтах, во всех конфессиях», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также в центре помимо синагоги работает воскресный клуб, творческая мастерская, детская игровая комната и проходят уроки Торы и изучения иврита.

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В Серпухове прошло торжественное празднование Дня Семьи
21 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове уже 10 лет Союз женщин Подмосковья в Международный день семьи проводит чествование лучших семей округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
От имени Главы г.о. Серпухов Сергея Никитенко его замглавы округа Татьяна Орлова попривестовала всех присуствующих. К поздравлениям присоединился также депутат Совета депутатов Серпухова Олег Андрух.

«Только по-настоящему дружная, большая семья способна рождать такие душевные проекты, где есть место любви, заботе, чуткости и вниманию. У союзниц есть много добрых акций, которые они готовят с душой и теплом. Это очень ценно и важно», — подчеркнула Татьяна Орлова.

В этом году в мероприятие принимали участие 12 семей городского округа.

В завершении мероприятия каждая семья посадила свою рябину в парке имени Олега Степанова.

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