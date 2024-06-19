Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Отец покойной российской певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом пишет издание VOICE.
Он рассказал, что отношения с Шепелевым до сих пор остаются очень напряженными. Владимир Борисович пояснил, что не настаивает на встрече с внуком. Мужчина считает, что ребенку внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной. По его словам, когда мальчику было 2,5 года, ему уже начали внушать, что семья Жанны — «нехорошие люди, воры и какие-то идиоты».
Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.
Шесть лет назад, 15 июня 2015 года, не стало Жанны Фриске. В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.
Ранее отец исполнительницы рассказал, что сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: «А зачем вы украли наш дом и наши деньги?». Во второй раз он увидел мою жену и сказал: «Бабушка, а папа сказал, что ты умерла», — рассказал он.
Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.
Шесть лет назад, 15 июня 2015 года, не стало Жанны Фриске. В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.
Ранее отец исполнительницы рассказал, что сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова