Сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске

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Сотрудникам морга предлагали миллион рублей за обнаженные фотографии российской певицы Жанны Фриске, рассказал отец исполнительный Владимир во время трансляции программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Он поделился, что злоумышленники изначально хотели получить обнаженные фотографии его дочери за 500 тысяч, но сумма увеличилась до миллиона.
Он подчеркнул, что среди сотрудников морга был мужчина, который учился с его младшей дочерью.
В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.
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«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой (...) но они молодцы, отказались», – рассказал Владимир.
Он подчеркнул, что среди сотрудников морга был мужчина, который учился с его младшей дочерью.
В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.
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Александр Климов