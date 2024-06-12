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Врач чудом прожил 19 лет с глиобластомой, убившей Заворотнюк и Фриске

12 июня 2024, 14:34
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Французский нейропсихиатр Давид Серван-Шрейбер прожил 19 лет с глиобластомой, тяжелым заболеванием головного мозга, которое стало причиной смерти таких известных личностей, как Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске.
В 2007 году доктор Серван-Шрейбер оказался в госпитале из-за заболевания мозга. Он столкнулся с диагнозом «глиобластома», что обычно означает быструю смерть. Однако он не сдался. Пройдя через операции и химиотерапию, Серван-Шрейбер решил взять свое здоровье в свои руки.

Он углубился в изучение онкологии, осознав, что у каждого из нас может быть рак, подавленный телом. Изменив образ жизни и диету, он начал посещать тренажерный зал и практиковать духовные практики. В течение 10 лет он успешно преодолевал рецидивы, путешествовал и писал книги о своем опыте борьбы с онкологией.



Однако в 2010 году болезнь вернулась, возможно, из-за нарушения собственных правил. В итоге, он ушел из жизни 24 июня 2011 года, прожив на 19 лет дольше, чем ожидалось.

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#заболевания
#рак
Легенда о «Вагнере»: становление ЧВК, связь с Пригожиным, смерть
12 июня 2024, 12:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

11 июня текущего года Дмитрию «Вагнеру» Уткину должно было исполниться 54 года. Он погиб 23 августа 2023 года вместе с Евгением Пригожиным в авиакатастрофе. Уткин стал единственным человеком в России, который получил шесть орденов Мужества.
Что известно о жизни Уткина, его боевом опыте и становлении ЧВК «Вагнер», рассказывает редакция «Радио 1».

Молодость Уткина, которого позже весь мир узнает как «Вагнера»


Уткин служил в мотострелковом полку Группы советских войск в Германии. Вернувшись в Россию, он поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (ЛЕНПЕХ). Там он был старшиной 8-й роты 4-го батальона. Выпустился он лейтенантом в 1994 году. Далее начался его боевой путь в подразделениях специального назначения.

Боевой путь


Уткин участвовал во всех вооружённых конфликтах с участием России. Он был командиром разведывательной группы в 876-й отдельной роте специального назначения ГРУ России. Позже, став капитаном, назначен командиром 584-й отдельной роты специального назначения ГРУ России. Получив звание подполковника, стал командиром 700-го отдельного отряда специального назначения во 2-й бригаде спецназа ГРУ России.

В 2013 году Уткин принял решение уволиться из ВС РФ. Он отправился в Сирию в составе ЧВК «Славянский корпус», приняв командование разведывательно-штурмовой ротой. Под его руководством велись бои против террористов «Исламского государства» под населённым пунктом Эс-Сухне. Однако официально Россия послала военный контингент в Сирию только в 2015 году.

Становление ЧВК «Вагнер»


В начале 2014 года Дмитрий Уткин совместно с Евгением Пригожиным организовали «Группу Вагнера». На тот момент численность ЧВК составляла всего 40 человек. За годы своего существования она достигла 50 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «GREY ZONE».

ЧВК «Вагнер» принимала участие в военных действиях в Сирии, Ливии, Мозамбике, Мали, Украине и в других странах. Уткин лично руководил боевым процессом и несколько раз был ранен. За 10 лет он стал человеком с самым большим боевым опытом на тот момент.

20 мая 2023 года стало известно о полном освобождении Артёмовска (Бахмута – украинское название). Битва за город шла 224 дня и закончилась полным разгромом ВСУ. Значительную роль в освобождении Артёмовска сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».

Награды Уткина


За свой длительный боевой путь Уткин был удостоен огромного числа наград не только России, но и других государств, где он прославил силу русского оружия.

Государственные награды: звание «Герой России», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, шесть орденов Мужества, медаль «За Отвагу», звание «Героя ЛНР».

Награды «Группы Вагнера»: золотой крест «За отвагу и мужество», крест «За кровь и храбрость», три «Чёрных креста», два «Белых креста», медаль «За победу над ИГИЛ».

Награды других стран: «Орден Мужества» – Ливия, две золотые звезды «За военные заслуги» – Центральноафриканская Республика, «Национальный орден Мали» – высшая военная награда в Мали и другие.

Евгений Пригожин об Уткине

«Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень «Бог»!» — говорил глава ЧВК «Вагнер» о своём товарище.

Смерть Уткина и его похороны


23 августа 2023 года весь мир потрясла весть о том, что самолет, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился. Позже стало известно, что все пассажиры борта и члены экипажа погибли. Тела Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина опознали.

31 августа Уткина похоронили в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.

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Опознаны тела Пригожина и его заместителя Уткина

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
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Россиянам объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе
Вице-президент РСТ Горин сообщил о росте количества изъятий паспортов на границе
12 июня 2024, 12:33

Фото: iStock/yanik88

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что за последние месяцы количество изъятий паспортов с ошибками на границе увеличилось. Об этом пишет РБК.
По словам Горина, организация фиксирует большое число обращений туристов, которые заметили в загранпаспортах ошибки. Он отметил, что число изыманий документов достигло своего пика в мае и июне этого года.

Руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов подчеркнул, что ранее туристов с паспортами, в которых присутствуют несоответствия, все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.

Ранее представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные.

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#путешествие
#туризм
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Андрей Воробьёв поздравил сограждан с Днем России: главное богатство Подмосковья — люди
12 июня 2024, 11:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех граждан с Днем России. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Московская область является неотъемлемой частью большой страны. Он подчеркнул, в Подмосковье реализуется множество масштабных проектов: строительство дорог, обновление общественного транспорта, благоустройство территорий и улучшение различных сфер жизни общества.

Воробьёв добавил, что главное богатство региона заключается в людях. Глава Подмосковья также пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.

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#россия
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Глава «Зова народа» Зайцев: Еговцева похоронят на Луговском кладбище в Лобне
12 июня 2024, 08:43

Фото: iStock/dragana991

Лидер организации Сергей Зайцев заявил, что похороны зампреда движения «Зов народа» состоятся 13 июня в Лобне. Об этом пишет NEWS.ru.
Зайцев отметил, что приглашаются все, кто знал и уважал покойного.

«Все желающие могут в 08:30 совместно с нами посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме по адресу: Московская обл. г. Лобня ул.Катюшки, 62а», — цитирует NEWS.ru. лидера движения.

Зайцев рассказал, что сначала похороны Еговцева планировали сделать на его родине в Пермском крае. В результате было принято решение сделать открытое прощание в Московской области, чтобы прийти проститься могли как можно больше людей.

Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.

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В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за рубежа
«Известия»: РКН предложил блокировать звонки из-за границы для борьбы со спамом
12 июня 2024, 06:45

Фото: istock / Diy1

Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию с целью защиты абонентов от мошенничества.
Как пишут «Известия», при помощи инициативы планируется снижения мошеннических звонков из Украины и других стран, которые сейчас многократно растут.

Как рассказали газете в ведомстве, решение по использованию такой меры в случае её введения будет принимать сам абонент: можно будет выбрать, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, или ограничиться только приемом звонков с зарубежных номеров из списка контактов.

В пресс-службе РКН добавили, что ведомство ведёт обсуждения с операторами связи о нормативно-правовых аспектах ответственности в области усиления мер безопасности их клиентов.

В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в ГД законопроект, который запретит массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.

Ранее аналитик Фомин предупредил, что аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp. Как сохранить свои данные - в материале «Радио 1».

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#роскомнадзор
#меры
#мошенники
#сотовая связь
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Вкуснее и полезнее магазинного: Пять простых рецептов домашнего мороженого
12 июня 2024, 05:30

Фото: istock / sameer chogale

Мороженое – одна из любимых сладостей детей и взрослых. Чтобы порадовать себя этим лакомством, не обязательно идти в магазин и покупать продукт с непонятными добавками. Редакция «Радио 1» подобрала простые рецепты аппетитного, а главное натурального мороженого. Некоторые из них подойдут людям с ограничениями в питании.
Домашнее мороженое – это простой и безопасный десерт. А еще это:

  • Абсолютная уверенность в натуральном составе;
  • Множество вариаций – из шоколада, молока и сливок для любителей сладостей, а также веганов и аллергиков: без молочных продуктов и сахара;
  • Простор для творчества: можно экспериментировать со вкусами и создавать новые оригинальные сочетания.

Как сделать мороженое дома

Приготовить домашние мороженое можно практически любого вида: пломбир, шоколадное, ягодное или фруктовое.

Пломбир в домашних условиях

Ингредиенты для пломбира:
  • молоко любой жирности, — 160 мл;
  • сахар — 150 г;
  • яичные желтки — 3 шт.;
  • сливки — 500 г;
  • ванильный экстракт — по вкусу.
1. В кастрюлю или сотейник с толстым дном вылить молоко, довести до кипения и сразу выключить огонь.

2. Смешать три желтка, сахар, ванильный экстракт. Смесь растереть, пока она не посветлеет. Тонкой струей вылить горячее молоко в яичную массу. Активно и без перерывов перемешивать венчиком, чтобы желтки не свернулись.

3. В большую миску налить холодной воды и опустить туда кастрюлю. Массу необходимо остудить до комнатной температуры. Периодически нужно мешать и по мере остывания крем загустеет.

4. Сливки взбить до воздушности и пышности, до устойчивых пиков взбивать нет необходимости. Далее через сито к взбитым сливкам нужно добавить остывший крем и замешать лопаткой до однородной консистенции.

5. Затем мороженое нужно вылить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру.

6. Каждые полчаса мороженое необходимо замешивать до однородной консистенции. Так повторить три раза. Готовый пломбир можно есть через 3-4 часа.
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Домашнее клубничное мороженое

Сезон клубники в самом разгаре, предлагаем рецепт мороженого из этой ягоды. Можно использовать другие ягоды и фрукты: малину, ежевику, вишню без и черешню без косточки, абрикосы, персики, сливы, груши и так далее.

Ингредиенты:
  • клубника — 500 г;
  • сгущенка — 200 г (для менее сладкого мороженого можно добавить меньше);
  • сливки 33% — 250 г;
  • ванильный сахар — 1 чайная ложка.
1. Клубнику тщательно вымыть и высушить.

2. Измельчить ягоды до состояния пюре, влить сгущенное молоко и перемешать венчиком.

3. В отдельной миске смешать охлажденные сливки и ванильный сахар. Взбивать миксером до получения пышного крема.

4. Порционно добавить взбитые сливки в клубничное пюре и тщательно перемешивать.

5. Залить мороженое в контейнер и поместить в морозильную камеру на 4-5 часов.

Фото: istock / bhofack2

Фруктовый лед

Один из простых вариантов мороженого в домашних условиях — фруктовый лед. Понадобится три ингредиента:
  • любые фрукты — от 300 г;
  • 50 г сахара;
  • 20 г воды;
1. Сначала готовится сахарный сироп. Варить его нужно его исходя из пропорции: на каждые 300 г фруктов нужно 50 г сахара и 20 мл воды. Сироп довести до слабого кипения на среднем огне, периодически помешивая, чтобы сахар растворился. Дать сиропу остыть.

2. Вымытые и высушенные фрукты (по необходимости очищенные) или ягоды измельчаем в блендере.

3. Добавить сироп и перемешать.

4. Фруктовое пюре разлить по формочкам. Также подойдут пластиковые или бумажные стаканчики. Можно вставить палочки, если не держаться, нужно накрыть стакан пищевой пленкой и проткнуть её.

Чтобы вытащить уже готовое мороженое из формы, нужно погрузить их в емкость с горячей водой на 20 секунд.

Рецепт шоколадного мороженого

Для приготовления шоколадного мороженого нам понадобится:

  • Сливки 33 % — 250 мл;
  • Какао — 30 г;
  • Сгущенное молоко — 100 г;
  • Черный или молочный шоколад — 40 г.
1. Холодные сливки смешать с просеянным какао и взбить миксером до мягких пиков. Сначала нужно взбивать на маленькой скорости и постепенно ее увеличивать

2. Добавить сгущенку и снова перемешать. Шоколад измельчить ножом и добавить в массу.

3. Далее нужно переложить мороженое в контейнер, емкость для заморозки или в миску, накрыв её пищевой пленкой. Поставить в морозилку минимум на 4-5 часов.

Фото: istock / Rimma_Bondarenko


Мороженое из банана без молочных продуктов

Самое простое мороженое делается на основе двух ингредиентов. И главным в нём выступает банан, который даёт текстуру, похожую на молочное мороженое.

1. Фрукт необходимо нарезать на кусочки, устелить тарелку пищевой пленкой и заморозить.

2. На этом этапе открывается простор для фантазии: можно добавить какао (столовая ложка на 12 г банана), клубнику, малину, жимолость и вообще любые ягоды (на 12 г банан около 80 г ягод). Интересным получается вариант с персиком, который также придает мороженому приятную текстуру. Можно также смешать какао с фруктами или ягодами.

3. Замороженный банан необходимо перебить в блендере, после чего добавить желаемый второй ингредиент.
Стала известна допустимая порция мороженого
Стала известна допустимая порция мороженого

Мороженое для диабетиков и аллергиков

Некоторые люди вынуждены «удерживаться» по разным причинам: диета, диабет, непереносимость лактозы или приверженность правильному питанию.

Не обязательно отказываться от любимых сладостей полностью, нужно только выбрать наиболее подходящий рецепт и слегка его модернизировать.

Сахар можно заменить натуральным сахарозаменителем. Людям с непереносимостью лактозы вместо обычного молока можно использовать растительное: соевое или кокосовое.

Приверженцам ПП и сидящим на диетах подойдет вариант из фруктов без добавления сахара и других калорийных добавок.

Приятного аппетита!

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Названа новая уязвимость WhatsApp: как сохранить свои данные
Аналитик Фомин: аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp
12 июня 2024, 04:30

Фото: istock / Claudia Nass

Аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумали новые схемы, чтобы похитить аккаунт. Об этом предупредил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в разговоре с «Прайм».
«Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию веб-версии WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам», — отметил эксперт.
Чтобы не стать жертвой аферистов, стоит установить защиту в виде двухшаговой аутентификации, на регулярной основе обновлять приложение и проверять привязанные устройства. Фомин также призвал игнорировать звонки и сообщения с чужих номеров и не сообщать в переписке свои личные данные, которые могут быть использованы против пользователя.

Ранее аналитик Владимир Ульянов раскрыл, как защититься от взлома на «Госуслугах». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенничество
#мессенджеры
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Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения
12 июня 2024, 00:07

Фото: istock / Scrofula

Курбан-Байрам является одним из главных праздников у мусульман. По-арабски название праздника звучит как «Ид аль-Адха», или праздник жертвоприношения. Курбан-Байрам посвящен завершению хаджа — паломничества в Мекку.
Суть Курбан-Байрама, когда отмечается в 2024 году, традиции этого праздника, расскажем в материале «Радио 1».

Какого числа мусульмане отмечают Курбан-байрам в 2024 году

Курбан-Байрам не имеет постоянной даты и отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа, спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам, символизирующего окончание Рамадана. Отсчет идёт по мусульманскому лунному календарю, поэтому из-за различий с григорианским календарем дата празднования ежегодно сдвигается на 11 дней.

В 2024 году Курбан-байрам выпадает на воскресенье 16 июня. Курбан-байрам обычно отмечают несколько дней. В исламских государствах празднование может проходить 2 недели, в каких-то странах Ид аль-Адха празднуют 5 дней, а в России – 3 дня. Так, в РФ праздник продлиться до среды 19 июня.

В чем суть праздника Курбан-байрам

История праздника Курбан-Байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана.

Ибрахим множество лет молился о продолжении рода, и в итоге стал отцом только в 86 лет. Согласно преданию, во сне к нему явился ангел Джабраил с велением от Аллаха принести своего сына в жертву. Несмотря на тяжелые душевные страдания, пророк все же подчинился воле Божьей и отправился в долину Мина с ребенком, не сопротивляясь своей участи.

В ходе жертвоприношения вмешался Аллах, и нож в руках Ибрахима перестал резать. Вместо сына Ибрахиму было разрешено принести в жертву барана. Событие стало символом верности Ибрахима, за что он получил награду и позже у него родился еще один ребенок — сын Исхак.

Отметим, что в Коране не называется имя сына, которого должны были принести в жертву. Однако по традиции мусульман, его имя — Исмаил.

Что принято делать на Курбан-байрам

Подготовка и молитвы

Примерно за 20 дней до Курбан-байрама у мусульман начинается период, когда они не устраивают застолья, перестают стричься и бриться. В этом время большинство верующих готовятся к паломничеству — хаджу в Мекку, который является одним из пяти столпов ислама.

Пост перед Курбан-байрамом не так строг, как перед Рамаданом, но все таки же предполагает серьезные ограничения: полный отказ от пищи и воды от рассвета до заката на протяжение девяти дней. Ночью, невзирая на снятие запретов, стоит избегать излишеств и соблюдать умеренность в еде и напитках.

На девятый день Зуль-хиджа, 15 июня, верующий должен находится на горе Арафат. В день самого Курбан-байрама мусульмане идут в долину Мина, где они символически бросают камни, после чего мусульмане 7 раз совершают обход вокруг Каабы — кубической постройки, которая расположена во дворе Заповедной мечети в Мекке. Если человек не может посетить Мекку, он остается дома и поклоняется там.

В Курбан-байрам важно посетить мечеть для утренней молитвы. После неё необходимо прослушать проповедь, или вагаз, которую проводит имам. Затем происходит праздничный намаз (гает-намаз) — особый молитвенный ритуал, подчеркивающий связь человека с Богом.

В этот день принято посещать дома близких и друзей, дарить подарки и общаться. Согласно традиции, на стол необходимо подавать традиционно мясные блюда, приготовленные из жертвенных животных, и разные сладости.

Фото: istock / RasselOK

Жертвоприношение барана

Далее начинается главная часть Курбан-байрама – жертвоприношение. Жертвенное животное выбирают заблаговременной, за 2-3 дня его содержат в специальном, отделенном от других зверей, чистом месте. В жертву дозволено приносить только баранов, коров или быков, буйволов, коз, овец и верблюдов.

Животное хорошо кормят, иногда его могут украсить магическими амулетами, надеть ожерелья и колокольчик и разукрасить красками ярких цветов.

Треть жертвенного животного полагается беднякам или детским домам, вторая часть положена гостям и родственникам, а третья остается семье.

Смысл Курбан-байрама заключается в демонстрации своей преданности Аллаху. При заклании зверя в душа должна быть чиста, без агрессии. Напротив, к жертве должно быть жалостливое отношение, тогда и Аллах, согласно писанию, смилуется над человеком.

Что значит «Ид мубарак»

После намаза, встретившись с друзьями или товарищами, мусульмане приветствуют друг друга словами: «Благословенного праздника! » («Ид Мубарак! ») или его производное: «Да будет благословенен ваш праздник».

Можно использовать и простое «С праздником Курбан-байрам!».

Как отмечают Курбан-байрам в регионах России

В России праздник Курбан-байрам отмечают в первую очередь в мусульманских регионах, соблюдая все религиозные традиции и обычаи. Там также проводятся общественные праздничные и культурные мероприятия.

Регионы, где распространен ислам, установили на Курбан-байрам официальный выходной. В это время отдыхают жители Дагестана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Также выходной действует в Башкирии, Чечне и Татарстане.

Фото: РИА Новости / Мурад Оруджев

Курбан-байрам в Москве и Подмосковье

В крупных городах, таких как Москва, создают специальные места для жертвоприношений, где соблюдаются все санитарные нормы и присутствуют работники Роспотребнадзора.

В связи с празднованием Курбан-байрама в Москве, обычно перекрывают движение транспорта вблизи Московской исторической мечети, Мемориальной мечети и Московской соборной мечети и комплекса мечетей «Инам» и «Ярдям» в Отрадном.

В Подмосковье согласовано 14 мест в 9 муниципалитетах для проведения обряда жертвоприношений на Курбан-байрам:
  • территория фермерского хозяйства «Мехово-Лесное» в Сергиево-Посадском округе;
  • бойня в деревне Захариха по улице Стармосковская, дом № 57 в Раменском городском округе;
  • ферма в деревне Чепелево по улице Центральной, дом № 65 г. о. Чехов;
  • «Мясной двор» за войсковой частью в селе Ям г. о. Домодедово;
  • бойня в деревне Купчинино г. о. Домодедово;
  • животноводческое хозяйство «Койбар» в деревне Бородино в г. о. Мытищи;
  • ферма по улице Садовой, дом № 4, в деревне Старосьяново г. о. Домодедово;
  • деревня Марс, дом № 40 в Рузском городском округе;
  • фермерское хозяйство на станции «Столбовая» по улице Мира вл. 1 г. о. Чехов;
  • ферма по улице Мичурина, дом № 77 в Старой Купавне Богородского г. о.;
  • ферма в поселке Псарьки Богородского городского округа;
  • ферма в селе Городец городского округа Коломна;
  • экоферма в деревне Венюково. вл. № 10, стр. 1. о. Чехов;
  • СПК «Ромашка», деревня Большие Жеребцы в г. о. Щелково;

Как отмечают Курбан-байрам в мире

В Турции Курбан-байрам очень любят и ждут, его отмечают жители по всей стране. Обычно, празднование там проходит на протяжение четырех дней.

В Саудовской Аравии, где Курбан-байрам тесно связан с хаджем, верующие осуществляют обряды вокруг Каабы. Также в стране принято ходить на мост Джамарат — место, где, согласно преданию, пророк Ибрагим кидал камни в дьявола.

В Казахстане праздник отмечают с традиционным жертвоприношением. Курбан-байрам — символ благодарности за благословение и напоминание о подвиге пророка Ибрагима. Важной частью праздника является благотворительность, которая обращает внимание на важность помощи тем, кто в этом нуждается.

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Автоюрист Радько заявил об основной проблеме российских дворов
11 июня 2024, 21:42

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в комментарии проблемы манёвренности машин скорой помощи отметил, что основной проблемой являются не безответственные водители других авто, а неприспособленность дворов к такому транспорту.
«Основная проблема — узость дворов, в которых скорая иногда не может маневрировать. У нас градостроительная политика — дворы строятся, а парковок почти нет. Машины паркуются, где придётся. Не всегда это вина автовладельца. Если он умышленно не пропускает, то за это есть статья, но, если машина просто стоит — это проблема не владельца, а тех властей, которые допустили постройку таких дорог», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

Кроме того, по его словам, проблема с транспортом во дворах обостряется зимой во время чистки снега. Ещё один минус – отсутствие на некоторых дорогах твёрдого покрытия, что также затруднительно для карет скорой помощи.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК и вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов заявил о неэффективности мер по ужесточению наказания для автовладельцев, скрывающих номера машин.

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