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Отказаться от сюрпризов: гороскоп для всех знаков зодиака с 18 по 24 декабря

18 декабря 2023, 11:43
Фото: IStock/Blazenka Babic

Фото: IStock/Blazenka Babic

В предпоследнюю неделю декабря одним знакам зодиака нужно будет проявить работоспособность, другим – не перенапрягаться вовсе. Подробнее о том, что нас ждёт с 18 по 24 декабря, «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере укрепятся взаимоотношения с надёжными, давними партнёрами. Возможно заключение с ними новых перспективных договорённостей.

В любви благоприятно выполнять обещания, быть предсказуемыми и отказаться от сюрпризов.


Чтобы сберечь здоровье лучше придерживаться правильного питания, сбалансированного рациона с необходимыми витаминами. Физическая нагрузка желательна небольшая и не слишком интенсивная.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо проявить работоспособность и расчетливость. У него появятся новые перспективы.

Тельцу необходимо придержать бюджет. Надо отложить покупки и крупные траты, особенно на развлечения.

Близнецам не надо хвастаться, но при этом им важно быть уверенными в себе и убедительными.

Раку лучше не перенапрягаться на этой неделе ни физически, ни интеллектуально. Он может смело расслабиться и получать удовольствие от жизни. Ему необходимо себя порадовать.

Льву нужно сосредоточиться и стать серьёзнее. Благоприятно скажется на деловой сфере временное уединение.
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Деве внимательно надо относиться к поступающей информации. Прекрасный период для роста в интеллектуальной сфере.

Весам не следует принимать решений, которые повлекут кардинальные перемены. Луше предпочесть стабильность и не гнаться за новизной ни в личной, ни в деловой сфере.

Скорпиону лучше отложить идеи по модернизации и улучшению себя и своего стиля. Между эпатажем и классикой желательно выбрать классику и элегантность.

К Стрельцу приходит почёт и уважение. Он будет счастлив и сможет оказать помощь и поддержку близким.

Козерогу надо отложить риск и быть наблюдательным. Важно не вступать в споры.

Водолею необходимо находиться среди единомышленников и друзей. Встречи и беседы по душам подарят приятные эмоции и вдохновение.

Рыбы смогут многое реализовать. Им надо ответственно действовать по плану и исключить азартность.

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Воробьёв прибыл в Минск с рабочим визитом и возложил цветы к монументу Победы
18 декабря 2023, 12:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв почтил в Минске память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В столицу Белоруссии он приехал с рабочим визитом.
«Величественная 40-метровая стела – символ Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент был установлен на одноимённой площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. 
Четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами. Обелиск увенчан изображением ордена «Победа» из бронзы и смальты.
 
К монументу ведут цепочки небольших гранитных блоков с изображениями наград и надписями-посвящениями городам-героям. В 1961 году на площади зажгли Вечный огонь.

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#московская область
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#андрей воробьёв
#белоруссия
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Мишустин раскрыл, когда состоится первое «Интервидение»
Мишустин: первое «Интервидение» может пройти в РФ в 2024 году
18 декабря 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Первый Международный конкурс популярной музыки «Интервидение» может состояться в России уже в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.
Он отметил, что такое мероприятие планируется проводить ежегодно. Участие смогут принимать исполнители тех государств, которые разделяют духовные ценности России и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. 

Также Мишустин подчеркнул, что вместе со странами-партнёрами будут определены правила песенного конкурса, образован постоянно действующий организационный комитет и выбраны представители жюри из разных государств-участников. 

Напомним, что с предложением организовать в России свой песенный конкурс, направленный на замену «Евровидения», выступили российские деятели культуры. 

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Почётный гражданин Подмосковья летчик- космонавт Борис Волынов отмечает 89-летие
18 декабря 2023, 11:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Почетному гражданину Подмосковья Борису Валентиновичу Волынову исполнилось 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Борис Волынов родился 18 декабря 1934 г. в городе Иркутске. Он является летчиком-космонавтом СССР отряда космонавтов «Гагаринского набора» с 1960 года,командир космических кораблей «Союз-5» и Союз-21», а также орбитальной станции «Салют-5».Кроме этого им была осуществлена Осуществил первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей, время которая составила 4 часа 35 минут.

Помимо этого Волынов является кандидатом технических наук с 1980 года и автором публикаций и книг, посвящённых исследованию и освоению космического пространства. Как кандидат наук выступал с докладами на международных и межведомственных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных чтениях.

Стоит отметить, ему принадлежит  мировой рекорд профессиональной деятельности в отряде космонавтов - 30 лет: от слушателя космонавта до командира отряда космонавтов . Также с 2012 года - доверенное лицо президента Российской Федерации.

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Татьяна Бакальчук рассказала о работе Wildberries с «Почтой России»
18 декабря 2023, 11:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Wildberries и другие маркетплейсы проработали «дорожную карту» на предмет того, какие услуги и на какую сумму они закажут услуги у «Почты России». Об этом рассказала сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
«Здесь главное, чтобы «Почта» сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало», — отметила Бакальчук в интервью РБК.

По ее словам, сейчас маркетплейс рассматривает варианты сотрудничества с «Почтой России» с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. Бакальчук считает, что это будет выгодно для обеих сторон.

Она также объявила, что платформа вышла на китайский рынок. Однако Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается приоритетом, и расширение маркетплейса за границы не скажется на нем. В настоящее время около десяти процентов оборота компании приходится на зарубежные рынки.

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В Подмосковных библиотеках с детьми занимаются собаки-терапевты
18 декабря 2023, 10:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Собаки-терапевты помогают детям научиться читать в библиотеках Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Собаки-терапевты помогают побороть детям психологические барьеры при обучении чтению. Собаки проходят специальное обучение, после которого  они стараются внимательно слушать читающего вслух ребенка, они не перебивают и не поправляют его, а это позволяет детям раскрепоститься.

Занятия с пушистыми терапевтами проводятся в библиотеках по всей Московской области. Такие мероприятия уже прошли в детской библиотеке «Буратино» Электростали с собакой Альмой, в солнечногорской библиотеке с ньюфаундлендом Фёдором. В Балашихе прошли занятия с представителем кинологического центра Элиной и ее воспитанницей собакой Астрой.

Стоит отметить, что  в Сергиево-Посадской библиотеке имени А. С. Горловского кинологи с собаками приняли участие в мероприятии, которое было посвящено героическим подвигам собак во время Великой Отечественной войны. 

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#дети
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Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
18 декабря 2023, 10:50

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пенсионерке, которая три дня пролежала на полу в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В «Систему-112» за помощью к спасателям обратился местный житель Дубны, который рассказал, что его престарелая соседка почувствовала себя плохо, упала и три дня пролежала на полу.

Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» прибыли на адрес и оказали необходимую помощь пожилой женщине с ограниченными возможностями здоровья.

«Дежурная смена оперативно выехала на место происшествия. Работники противопожарно-спасательной службы осмотрели 79-летнюю пострадавшую, аккуратно переложили её на кровать и оказали женщине психологическую помощь. От госпитализации пожилая хозяйка квартиры отказалась», — поделился замначалиника части Александр Проценко.

Стоит отметить, что  женщина-инвалид не в состоянии была самостоятельно подняться и позвонить знакомым, так как её мобильный телефон был сломан.

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Пожилая китаянка сломала ногу из-за гололёда в Петербурге
18 декабря 2023, 10:27

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Пожилая гражданка Китая серьёзно пострадала из-за гололёда в Петербурге — у неё диагностирован перелом шейки правой бедренной кости. Конечно, она не единственная, кто накануне вечером пострадал на обледеневших улицах Северной столицы.
После нескольких морозных дней аномальное для декабря тепло принесло в Санкт-Петербург новую напасть — гололёд. Горожане и гости города ломают руки, ноги и даже теряют память. Так, например, 38-летняя жительница Заводской улицы поскользнулась на льду и упала около собственного дома. Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга и амнезию, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». 

Пожилая петербурженка сломала шейку бедра у своего дома на Будапештской улице. У 71-летней женщины такая травма будет заживать очень долго. Её ровесница вывихнула плечо после падения на набережной Фонтанки. На Воронежской улице сломала руку 29-летняя девушка. Осложняет ситуацию то, что кое-где гололёд скрыт снегом и лужами, поэтому люди просто не видят опасности.

Городские травматологические пункты сейчас работают с полной нагрузкой. Врачи советуют петербуржцам передвигаться очень осторожно, стараясь не отрывать ноги от земли. Руки не следует держать в карманах, чтобы иметь возможность балансировать или смягчить удар в случае падения.

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Московская область включена в топ-5 национального рейтинга научно-технического развития
18 декабря 2023, 10:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковье вошло в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития регионов. При этом среда для работы исследователей, созданная в Московской области, и работа органов власти были признаны лучшими, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Рейтинг ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования России. Специалисты анализируют множество критериев по таким блокам, как работа органов власти, среда для ведения наукоёмкого бизнеса, а также среда для работы исследователей. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале.
«В третьем блоке рейтинга, где оценивалась среда для работы исследователей, Подмосковье стало первым. В блоке «Органы власти» Московская область разделила два первых места с Нижегородской областью, набрав одинаковое количество баллов», – отметила Зиновьева.
Результат Подмосковья в рейтинге по итогам прошлого года оказался выше, чем годом ранее. Регион поднялся с девятого на четвёртое место.

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#техника
#рейтинг
#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
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Жители Петербурга смогли увидеть северное сияние - фото
Жители Петербурга смогли понаблюдать за северным сиянием
18 декабря 2023, 10:03

Фото: istockphoto/Elizabeth M. Ruggiero

Редкий для середины декабря ясный день подарил жителям Северной столицы понаблюдать за разноцветными переливами в вечернем небе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области люди смогли увидеть нечастое в этих широтах северное сияние.
Как сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», лучше всего яркое сияние с розовыми и зелёными сполохами было заметно на берегу Ладожского озера и в Приозерском районе Ленинградской области. Особенно красивы были разноцветные переливы в небе в районе системы рек и озёр Вуокса. Но и в самом городе можно было разглядеть зелёные отблески в вечернем небе. Также лазурные всполохи раскрасили небо во Всеволожском районе области.

Наблюдать северное сияние в Санкт-Петербурге можно в период самого короткого светового дня — с сентября по март. Нынешнее появление ночной небесной радуги синоптики и метеорологи связывают с сильной вспышкой на солнце, за которой последовала магнитная буря и, в качестве спецэффекта, — северное сияние.






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#синоптики
#небо
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