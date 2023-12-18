Отказаться от сюрпризов: гороскоп для всех знаков зодиака с 18 по 24 декабря

Фото: IStock/Blazenka Babic
В предпоследнюю неделю декабря одним знакам зодиака нужно будет проявить работоспособность, другим – не перенапрягаться вовсе. Подробнее о том, что нас ждёт с 18 по 24 декабря, «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере укрепятся взаимоотношения с надёжными, давними партнёрами. Возможно заключение с ними новых перспективных договорённостей.
В любви благоприятно выполнять обещания, быть предсказуемыми и отказаться от сюрпризов.
Чтобы сберечь здоровье лучше придерживаться правильного питания, сбалансированного рациона с необходимыми витаминами. Физическая нагрузка желательна небольшая и не слишком интенсивная.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо проявить работоспособность и расчетливость. У него появятся новые перспективы.
Тельцу необходимо придержать бюджет. Надо отложить покупки и крупные траты, особенно на развлечения.
Близнецам не надо хвастаться, но при этом им важно быть уверенными в себе и убедительными.
Раку лучше не перенапрягаться на этой неделе ни физически, ни интеллектуально. Он может смело расслабиться и получать удовольствие от жизни. Ему необходимо себя порадовать.
Льву нужно сосредоточиться и стать серьёзнее. Благоприятно скажется на деловой сфере временное уединение.
Деве внимательно надо относиться к поступающей информации. Прекрасный период для роста в интеллектуальной сфере.
Весам не следует принимать решений, которые повлекут кардинальные перемены. Луше предпочесть стабильность и не гнаться за новизной ни в личной, ни в деловой сфере.
Скорпиону лучше отложить идеи по модернизации и улучшению себя и своего стиля. Между эпатажем и классикой желательно выбрать классику и элегантность.
К Стрельцу приходит почёт и уважение. Он будет счастлив и сможет оказать помощь и поддержку близким.
Козерогу надо отложить риск и быть наблюдательным. Важно не вступать в споры.
Водолею необходимо находиться среди единомышленников и друзей. Встречи и беседы по душам подарят приятные эмоции и вдохновение.
Рыбы смогут многое реализовать. Им надо ответственно действовать по плану и исключить азартность.
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В любви благоприятно выполнять обещания, быть предсказуемыми и отказаться от сюрпризов.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо проявить работоспособность и расчетливость. У него появятся новые перспективы.
Тельцу необходимо придержать бюджет. Надо отложить покупки и крупные траты, особенно на развлечения.
Близнецам не надо хвастаться, но при этом им важно быть уверенными в себе и убедительными.
Раку лучше не перенапрягаться на этой неделе ни физически, ни интеллектуально. Он может смело расслабиться и получать удовольствие от жизни. Ему необходимо себя порадовать.
Льву нужно сосредоточиться и стать серьёзнее. Благоприятно скажется на деловой сфере временное уединение.
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Деве внимательно надо относиться к поступающей информации. Прекрасный период для роста в интеллектуальной сфере.
Весам не следует принимать решений, которые повлекут кардинальные перемены. Луше предпочесть стабильность и не гнаться за новизной ни в личной, ни в деловой сфере.
Скорпиону лучше отложить идеи по модернизации и улучшению себя и своего стиля. Между эпатажем и классикой желательно выбрать классику и элегантность.
К Стрельцу приходит почёт и уважение. Он будет счастлив и сможет оказать помощь и поддержку близким.
Козерогу надо отложить риск и быть наблюдательным. Важно не вступать в споры.
Водолею необходимо находиться среди единомышленников и друзей. Встречи и беседы по душам подарят приятные эмоции и вдохновение.
Рыбы смогут многое реализовать. Им надо ответственно действовать по плану и исключить азартность.
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Екатерина Шмакова