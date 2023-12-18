Отказаться от сюрпризов: гороскоп для всех знаков зодиака с 18 по 24 декабря

В предпоследнюю неделю декабря одним знакам зодиака нужно будет проявить работоспособность, другим – не перенапрягаться вовсе. Подробнее о том, что нас ждёт с 18 по 24 декабря, «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.