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Ретроградный Меркурий в декабре 2023: что это значит

12 декабря 2023, 10:31
Фото: IStock/amgun

Фото: IStock/amgun

С 13 декабря по 1 января включительно в течение двадцати дней Меркурий будет ретроградным. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
По словам эксперта, во время зимнего попятного движения самой маленькой планеты можно выделить два периода её ретроградности по десять дней.

С 13 по 23 декабря – первые десять дней Меркурий будет находиться в Козероге в благоприятном аспекте с Сатурном. Этот период располагает к рассудительности и расчётливости. Надо постараться не торопиться, принимать только взвешенные решения. Для этого следует каждый шаг продумывать и не полагаться на случай. Хорошо быть реалистами. Лучше ко всему подходить разумно.


С 23 декабря по 1 января в течение следующих десяти дней Меркурий расположится в Стрельце в сложном аспекте к Нептуну. В этот период нежелательно быть слишком мечтательными. Важно проявить больше надёжности и серьёзности. Поможет деловитость, основательность, трудолюбие, последовательность в действия, а рассеянность и забывчивость будут мешать. Полагаться на чувства и интуицию не нужно, важнее и правильнее опираться на факты и на то, что понятно, логично и очевидно. Следует пользоваться только проверенной информацией. Дела, в которых есть туманные перспективы и присутствуют неясные моменты лучше отложить и не принимать по ним быстрых решений. Необходима пауза. Благодаря ей можно увидеть реальное положение дел. Если запутались и возникает недопонимание, предпочтительно не стесняться, а всё, что необходимо уточнить и прояснить. Тщательнее нужно хранить секреты.

В течение двадцати дней с 13 декабря по 1 января чаще обычного могут пересматриваться договорённости и переноситься встречи. Станут актуальными прежние предложения и ещё раз могут пройти переговоры, которые остались в прошлом без какого-либо решения. Появится возможность вернуться к старым делам и исправить в них недочеты.

Чтобы исключить опечатки и не допускать и ошибки, потребуется особое внимание при работе с документами и письмами. На протяжении периода ретроградности Меркурия надо проверять наличие всего необходимого перед выходом.

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Российские автодилеры массово скупают китайские машины
РБК: автодилеры в России начали заполнять склады китайскими машинами
12 декабря 2023, 11:09

Фото: iStock/djedzura

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что склады российских автодилеров и дистрибьюторов заполняются китайскими автомобилями. Об этом сообщает РБК.
По словам Удалова, в прошлом году на автомобильном рынке был дефицит машин. На данный момент запас нераспроданных автомобилей составил 175 тысяч единиц.

По данным «Автостата», с января по сентябрь этого года в РФ продали порядка 406,5 тысячи автомобилей китайских марок, что в практически пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. 

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.

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Презентация китайского автомобильного бренда Hongqi прошла в Москве
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Минтруд выступает против найма граждан, которые уехали из России
12 декабря 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Elena Dijour

В России выступили против найма на работу сотрудников-релокантов.
Об этом, ссылаясь на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, пишут «Известия».

По словам Мыльникова, заключение трудового договора о дистанционной работе с работников для трудовой деятельности за пределами страны «не допускается». 

В Минтруде объясняют данную рекомендацию тем, что сотрудничество с «заграничными удаленщиками» способно привести к проблемам, которые коснутся уплаты налогов, страховых взносов и обеспечении безопасности работников. 

В пресс-службе Минтруда «Известиям» рассказали, что права и обязанности персонала и работодателей в рамках трудовых отношений в полной мере возможно обеспечивать только в пределах РФ. 

За рубежом по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, есть отличия и в условиях социального и медицинского страхования сотрудников.

Однако с релокантами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), напомнили в Минтруде. 

Ранее сообщалось, что около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».

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#работа
#сотрудники
#новости
#минтруд
#переезд
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Стали известны предполагаемые доверенные лица Путина
Михалков, Shaman и Гергиев могут стать доверенными лицами Путина
12 декабря 2023, 09:29

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Режиссёр Никита Михалков, певец Shaman и генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев в числе кандидатов на места доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.
В число доверенных лиц также попадут волонтеры и военкоры. Состав доверенных лиц нынешнего президента РФ Владимира Путина на выборах президента будет обновлён примерно на 40% в сравнении со списком прошлой кампании 2018 года, пишет РБК, ссылаясь на кремлёвские источники. 

Новшеством выборов будет появление в списке доверенных лиц военных корреспондентов. В это число войдёт военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. На рассмотрении кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (WarGonzo).

Список доверенных лиц пополнится представителями организаций, которые появились после начала военного конфликта на Украине: госфонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества.  В число доверенных лиц президента на выборах окажутся также представители волонтерского движения.

«По традиции не обойдётся среди доверенных лиц без деятелей культуры: режиссёр Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, артист Shaman (Ярослав Дронов), Юрий Башмет, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»»,-пишет РБК. 
Собрание инициативной группы в расширенном составе состоится 16 декабря в парке «Зарядье».

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#владимир путин
#россия
#выборы
#президент
#новости
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В Москве начался второй суд над бывшим губернатором Фургалом по делу об ОПГ
12 декабря 2023, 09:04

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Бабушкинский райсуд Москвы начал рассматривать втрое уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом информирует «Коммерсантъ».

Совместно с бывшим губернатором фигурантами дела стали девять предполагаемых сообщников. Шестерых  из них пришлось этапировать из следственного изолятора в Хабаровске в Москву, поскольку из-за семичасовой разницы во времени они не могли принимать участие в слушаниях по видеосвязи. Их разместили в столичном изоляторе «Медведь», Фургал содержится в СИЗО «Лефортово».

Кроме руководства ОПГ Фургалу вменяют злоупотребление полномочиями, незаконную предпринимательская деятельность, мошенничество в особо крупном размере, а также  легализацию доходов с преступности.

По версии следствия, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года с помощью махинаций украл из МСП Банка более двух 2 млрд рублей и 8,7 миллиона долларов, после чего легализовал их.

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#дело
#уголовное дело
#мошенничество
#сизо
#суд
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Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом
12 декабря 2023, 09:00

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Перед грядущими новогодними праздниками аналитики Авито Работы провели опрос среди 2 000 респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года.
При этом 75% сотрудников сами декорируют свое личное рабочее место. Об этом стало известно «Радио 1».
 
Из тех опрошенных, кто обычно украшает офис новогодними атрибутами (65%), 37% отметили, что в их компании уже поставили праздничные декорации, а 28% говорят, что в этом году еще не успели нарядить свое рабочее место. 8% никогда не украшают офис, причем среди ответивших мужчин больше, чем женщин (11 против 5%)
 
В большинстве случаев россияне готовы потратить на украшение своего рабочего места сумму до 1 000 рублей (40%). Еще 20% отметили, что могут выделить на создание праздничной атмосферы 1 000-3 000 рублей, а бюджет выше 3 000 только у 11% респондентов. Почти треть (29%) опрошенных в принципе не готовы тратить деньги на новогодние декорации.  
 
До весны елкам стоять не приходится: новогодние украшения в офисе остаются чаще всего с середины декабря до окончания праздников (39%).

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#украшения
#бюджет
#компании
#офис
#россияне
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В Москве сегодня не выдают права и не регистрируют авто из-за сбоя
12 декабря 2023, 08:48

Фото: iStock/PabloUA

В ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов.
Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений приостановлена на время. 

Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта. Тогда неполадки устраняли несколько дней. 

Ранее сообщалось, что МВД не стало поддерживать идею привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД отметили, что ряд СМИ за последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.

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#москва
#гибдд
#новости
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Психолог вычислила супруга-изменщика по одному сообщению из церкви
HuffPost: Психолог Грей вычислила измену мужа по одному неосторожному сообщению
12 декабря 2023, 08:12

Фото: istock / AntonioGuillem

Доцент кафедры клинической психологии Университета Индианаполиса Саманта Грей спустя 13 лет брака узнала, что супруг ей изменял долго время с 15 разными женщинами. Об этом она рассказала изданию HuffPost.

Она заявила, что ей удалось определить обман по одному неосторожному сообщению. Грей рассказала, что муж прислал ей сообщения из командировки, с восхищениями после выступления одной певицы а церкви. Психолог решила проверить, что за певица, и увидела в соцсетях, что она выступала в Теннесси, хотя муж сказал ей, что поехал в Северную Каролину. Посмотрел запись эфира, она увидела, как ее муж держит руку другой женщины.

«Я не ругалась с ним. Вместо этого стала частным детективом и начала расследование. Я просмотрела стопки почты, аккуратно сложенные на кухонном столе, в кабинете и у его кровати. Я обнаружила, что он открыл на мое имя несколько кредитных карт, о которых я не знала», — поделилась Саманта.
Она узнала, что мужчина проводил праздники с семьей другой женщины, дарил подарки и посещал рестораны и концерты, пока жена оставалась на каникулах с двумя его дочерьми от первого брака. Итого ей удалось узнать о 15 любовницах за все время. Она также смогла отследить по GPS где находится неверный, отправилась в другой штат, где сама убедилась в правдивости своих подозрений.

Чтобы пережить эмоциональный кризис, Грей перестала общаться с бывшим супругом, заблокировала его в социальных сетях и удалила все совместные фотографии. Спустя несколько лет она смогла найти нового партнера, хотя до сих пор испытывает проблемы с доверием.

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#психолог
#женщины
#мужчина
#кризис
#расследование
#отношения
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Аналитик Афанасьева рассказала, как легко накопить деньги при небольшом доходе
Аналитик Афанасьева посоветовала россиянам копить деньги в игровом формате
12 декабря 2023, 07:19

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала, как откладывать деньги даже с небольшими доходами. Например, можно рассмотреть вариант простых инвестиций, используя инструменты с умеренным уровнем риска, рассказала она в беседе с «Лентой.ру».
«Чтобы накопить более-менее существенную сумму при небольших доходах, нужно обязательно заниматься финансовым планированием и привлекать к этому процессу всех членов семьи. Следует составить бюджет и следовать ему. В то же время, не нужно жестких мер экономии, это будет сильно демотивировать. Придумайте, на чем каждый день на этой неделе вы сэкономите 10 рублей, а на следующей неделе каждый день 20 рублей, а еще через неделю 30», — цитирует издание слова собеседницы.

По словам Афанасьевой, такой способ может стать для всей семьи увлекательной финансовой игрой, которая поможет накопить ту или иную сумму.

Кроме того, многие россияне с невысоким достатком не интересуются экономическими новостями, включая ставку ЦБ, курс доллара, налоговые вычеты и другие изменения, что является в корне неверным подходом.

«Рассуждая, что денег нет, и огораживаясь от финансовых процессов, невозможно улучшить финансовое состояние. Учитесь разбираться в мире денег. Когда появится небольшой капитал, то разместить его можно на бирже, в инструментах с умеренным уровнем риска — индексных инвестициях», — порекомендовала аналитик.

В таком формате приобретаются не отдельные акции, а инструмент, отображающий динамику биржевых индексов (фьючерс или ETF). Так, у человека появляется возможность организовать максимальную диверсификацию портфеля, заключила Юлия Афанасьева.

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Депутат Рады Кучеренко: Следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона
12 декабря 2023, 06:31

Фото: iStock/Wirestock

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предсказал новое происшествие после подтопления киевского метро.
Украинский политик в социальных сетях высмеял заявления городской администрации Киева о том, что в проблемах с метро, мостами и теплотрассами виноваты те, кто строил эти объекты. Он сыронизировал, что от ТЭЦ и метро «одна головная боль».

«Следующим будет мост Патона», — цитирует РИА Новости слова Кучеренко.

В Киеве 8 декабря из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения было закрыто движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки.

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