Ретроградный Меркурий в декабре 2023: что это значит

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С 13 декабря по 1 января включительно в течение двадцати дней Меркурий будет ретроградным. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
По словам эксперта, во время зимнего попятного движения самой маленькой планеты можно выделить два периода её ретроградности по десять дней.
С 13 по 23 декабря – первые десять дней Меркурий будет находиться в Козероге в благоприятном аспекте с Сатурном. Этот период располагает к рассудительности и расчётливости. Надо постараться не торопиться, принимать только взвешенные решения. Для этого следует каждый шаг продумывать и не полагаться на случай. Хорошо быть реалистами. Лучше ко всему подходить разумно.
С 23 декабря по 1 января в течение следующих десяти дней Меркурий расположится в Стрельце в сложном аспекте к Нептуну. В этот период нежелательно быть слишком мечтательными. Важно проявить больше надёжности и серьёзности. Поможет деловитость, основательность, трудолюбие, последовательность в действия, а рассеянность и забывчивость будут мешать. Полагаться на чувства и интуицию не нужно, важнее и правильнее опираться на факты и на то, что понятно, логично и очевидно. Следует пользоваться только проверенной информацией. Дела, в которых есть туманные перспективы и присутствуют неясные моменты лучше отложить и не принимать по ним быстрых решений. Необходима пауза. Благодаря ей можно увидеть реальное положение дел. Если запутались и возникает недопонимание, предпочтительно не стесняться, а всё, что необходимо уточнить и прояснить. Тщательнее нужно хранить секреты.
В течение двадцати дней с 13 декабря по 1 января чаще обычного могут пересматриваться договорённости и переноситься встречи. Станут актуальными прежние предложения и ещё раз могут пройти переговоры, которые остались в прошлом без какого-либо решения. Появится возможность вернуться к старым делам и исправить в них недочеты.
Чтобы исключить опечатки и не допускать и ошибки, потребуется особое внимание при работе с документами и письмами. На протяжении периода ретроградности Меркурия надо проверять наличие всего необходимого перед выходом.
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С 13 по 23 декабря – первые десять дней Меркурий будет находиться в Козероге в благоприятном аспекте с Сатурном. Этот период располагает к рассудительности и расчётливости. Надо постараться не торопиться, принимать только взвешенные решения. Для этого следует каждый шаг продумывать и не полагаться на случай. Хорошо быть реалистами. Лучше ко всему подходить разумно.
В течение двадцати дней с 13 декабря по 1 января чаще обычного могут пересматриваться договорённости и переноситься встречи. Станут актуальными прежние предложения и ещё раз могут пройти переговоры, которые остались в прошлом без какого-либо решения. Появится возможность вернуться к старым делам и исправить в них недочеты.
Чтобы исключить опечатки и не допускать и ошибки, потребуется особое внимание при работе с документами и письмами. На протяжении периода ретроградности Меркурия надо проверять наличие всего необходимого перед выходом.
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Екатерина Шмакова