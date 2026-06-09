Открыт приём заявок на международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»
Стартовала регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»). Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«КАРДО» позиционируется как первая в мире премия в сфере уличной культуры и спорта. Участвовать могут как любители, так и профессионалы из всех регионов России и зарубежных стран. Возрастной порог снизили до 14 лет.
Событие 2026 года включает пять направлений: соревнования по уличной культуре и спорту, видеоконкурс, премию за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов, а также конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Соревновательная часть пройдёт по 13 дисциплинам: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг (новая номинация).
В девятом сезоне ввели любительскую и профессиональную лиги (обе доступны онлайн и офлайн). Профессиональная лига реализуется совместно с ведущими спортивными федерациями.
Победители получат денежные призы, обучение, наставничество, информационную поддержку и смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодёжь.Гранты». Итоги подведут на международном гранд-финале «КАРДО», который ежегодно собирает тысячи участников и зрителей. Заявки принимаются до 15 июля на официальном сайте премии.
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