Открыт приём заявок на международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»

09 июня 2026, 16:28

Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

Стартовала регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»). Об этом сообщили организаторы мероприятия.