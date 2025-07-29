Открылась регистрация на гранд-финал конкурс-премии «КАРДО» VIII

29 июля 2025, 10:03

Фото: пресс-служба проекта «КАРДО»

Гранд-финал Международной конкурс-премии «КАРДО» VIII по уличной культуре и спорту президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет проходить в Ставрополе с 20 по 24 августа. Для желающих посетить это мероприятие открыта онлайн-регистрация, сообщает пресс-служба проекта.





Участие в гранд-финале примут 3 тысячи человек из 58 разных стран, включая Мексику, Нидерланды, Гамбию, Испанию и Чили. Ожидается свыше 150 тысяч зрителей.





«Ставрополь на пять дней превратится в столицу уличной культуры и спорта. Всех участников мероприятия ждёт развлекательная программа: концерты, конкурсы, игры, мастер-классы и баттлы. Кроме того, предусмотрены фотозоны, зоны с прохладительными напитками и фудтраки с едой из разных российских регионов», — говорится в сообщении.