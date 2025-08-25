Представители Подмосковья завоевали награды конкурс-премии «КАРДО»

25 августа 2025, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

Четыре жителя Московской области вошли в число победителей и призёров международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» VIII. Об этом сообщает пресс-служба премии.





«КАРДО» является одним из проектов, которые реализуются на президентской платформе «Россия – страна возможностей». Гранд-финал конкурса проходил с 20 по 24 августа в Ставрополе, там были объявлены имена победителей в четырёх категориях: видеоконкурс, соревнования, фешн и грантовый конкурс. Кроме того, были выбраны лучшие российские амбассадоры «КАРДО» и названы победители премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.





«Представители Подмосковья завоевали следующие награды: на первое место по направлению «Паркур» в категории PRO вышел Алмаз Охотников, лучшим в направлении «Воркаут» (категория «Лучший статик») стал Виталий Зуев, второе место по направлению «Паркур» в категории Amateur занял Кирилл Ботнарюк. Кроме того, Виталий Кокарев получил Гран-при в направлении «Видеоконкурс», — говорится в сообщении.