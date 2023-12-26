Открыта регистрация на Акселерацию 3.0 для получения статуса «Добро.Центр»

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Ассоциация волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи реализует поэтапное создание центров общественного развития «Добро.Центр» по всей России, предоставляя таким центрах господдержку для организации деятельности.
«Добро.Центр» создан с целью развития инфраструктуры поддержки волонтерства, благотворительности и гражданских инициатив в России.
Создание «Добро.Центров» поможет с увлечением числа граждан, которые участвуют в волонтерских и социальных проектах, окажет адресную помощь людям, а также ускорит достижения одного из показателей национальных целей развития РФ до 2030 года по увеличению лиц, занимающихся добровольческой деятельностью.
Стать «Добро.Центром» можно только с помощью участия в Акселерационной программе.
Акселерация является образовательной программой, целью которой является глубокое погружения в тему «Добро.Центров» и создание индивидуального проекта для каждой организации. Проект состоит из социальных и финансовых блоков.
Участники буду обучаться 8 недель. Они подробно изучат специфику работы Добро.Центра», проконсультируются с экспертами АВЦ, сформируют индивидуальный план организации.
Подать заявку можно на официальном сайте center.dobro.ru до 5 февраля.
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Создание «Добро.Центров» поможет с увлечением числа граждан, которые участвуют в волонтерских и социальных проектах, окажет адресную помощь людям, а также ускорит достижения одного из показателей национальных целей развития РФ до 2030 года по увеличению лиц, занимающихся добровольческой деятельностью.
Акселерация является образовательной программой, целью которой является глубокое погружения в тему «Добро.Центров» и создание индивидуального проекта для каждой организации. Проект состоит из социальных и финансовых блоков.
Участники буду обучаться 8 недель. Они подробно изучат специфику работы Добро.Центра», проконсультируются с экспертами АВЦ, сформируют индивидуальный план организации.
Подать заявку можно на официальном сайте center.dobro.ru до 5 февраля.
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Алина Юрчак