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Открыта регистрация на Акселерацию 3.0 для получения статуса «Добро.Центр»

26 декабря 2023, 11:21
Фото: istock / AaronAmat

Фото: istock / AaronAmat

Ассоциация волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи реализует поэтапное создание центров общественного развития «Добро.Центр» по всей России, предоставляя таким центрах господдержку для организации деятельности.
«Добро.Центр» создан с целью развития инфраструктуры поддержки волонтерства, благотворительности и гражданских инициатив в России.

Создание «Добро.Центров» поможет с увлечением числа граждан, которые участвуют в волонтерских и социальных проектах, окажет адресную помощь людям, а также ускорит достижения одного из показателей национальных целей развития РФ до 2030 года по увеличению лиц, занимающихся добровольческой деятельностью.


Стать «Добро.Центром» можно только с помощью участия в Акселерационной программе.

Акселерация является образовательной программой, целью которой является глубокое погружения в тему «Добро.Центров» и создание индивидуального проекта для каждой организации. Проект состоит из социальных и финансовых блоков.

Участники буду обучаться 8 недель. Они подробно изучат специфику работы Добро.Центра», проконсультируются с экспертами АВЦ, сформируют индивидуальный план организации.

Подать заявку можно на официальном сайте center.dobro.ru до 5 февраля.

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#волонтеры
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Сотрудники Минфина РФ первыми пересядут на отечественные авто
Силуанов: первыми на Lada Aura начнут ездить сотрудники Минфина РФ
26 декабря 2023, 12:20

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
По его словам, заказ в АвтоВАЗ уже сделан. Первые автомобили должны поступить в Минфин уже в начале следующего года.

Силуанов выразил уверенность в том, что именно сотрудники Минфина первыми среди остальных российских чиновников пересядут на автомобили отечественного производства.

Также глава ведомства назвал Lada Aura автомобилем бизнес-класса. Он рассказал, что уже протестировал российскую новинку, и назвал автомобиль комфортным и не уступающим зарубежным аналогам.

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#минфин
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#автоваз
#антон силуанов
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Порномодель встретила бывшего учителя во время эротической трансляции
NYP: Порномодель встретила бывшего учителя во время эротического стрима
26 декабря 2023, 12:20

Фото: istock / fabioderby

Эротическая модель с платформы OnlyFans была шокирована, когда увидела школьного преподавателя математики среди подписчиков. Об этом пишет New York Post.

26-летняя Кейт Пичес из Гамбурга, Германия, ведет свою страницу на платформе для взрослых с конца 2022 года. Девушка говорит, что создание взрослого контента помогает ей отвлечься от работы риелтором, заработать дополнительные деньги и расслабиться.

Во время очередного стрима один из зрителей показался ей подозрительно знакомым. Чуть подумав, она вспомнила, что это ее бывший учитель математики.

«Поначалу было довольно некомфортно. Ситуация была странной как для него, так и для меня», — призналась Кейт.
Но модель решила проявить смелость и решила пообщаться с преподавателем один на один.

«Мы долго говорили о том, как сложилась наша жизнь. Это был по-настоящему классный и непринужденный видеозвонок. Это было действительно сумасшедшее чувство», — рассказал про свой необычный опыт девушка.
Через время Пичес встретилась с ним в супермаркете у дома. Она отметила, что он был милым и сказал где живет. Сама девушка не стала рассказывать про свое место жительства.

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#учитель
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#девушка
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В России пройдёт форум «Сильные идеи для нового времени»
26 декабря 2023, 11:59

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

В России проводится ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторами мероприятия выступают «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Росконгресс».
Форум призван объединить лидеров решений в сфере экономики, технологической и социальной сферы, образования, развития городской среды, представителей государственных органов и инициативных граждан для совместного проектирования, обсуждения и воплощения общественно значимых проектов путём предоставления им мер поддержки от заинтересованных партнёров. Основная цель форума — отбор и реализация сильных идей, которые внесут существенный вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.

Сбор инициатив и проектов проводится в формате краудсорсинга в период с 11 декабря 2023 года по 31 января 2024 года по ссылке идея.росконгресс.рф. По результатам будет проведена экспертная оценка и отбор лучших решений, которые будут представлены руководству страны.

Для того, чтобы присоединиться к работе форума в качестве регионального эксперта, необходимо заполнить анкету по ссылке: https://идея.росконгресс.рф/expertsregions/registration, приложить резюме и выбрать направление/тему отбора, предполагающую экспертную роль кандидата, отправить анкету и ожидать одобрения статуса эксперта на электронную почту, указанную при регистрации.

Темы отбора: 1. Качество жизни населения 5. Технологическое развитие 2. Развитие экономики и предпринимательства 6. Экономика данных и цифровые решения 3. Пространство для жизни 7. Эффективное государство 4. Эффективный труд и образование.

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Открыта регистрация на Акселерацию 3.0 для получения статуса «Добро.Центр»

Россиян приглашают принять участие в опросах в рамках проекта «Классная страна»

В марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» состоится проект «Голоса страны»
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#образование
#труд
#страны
#качество жизни
#развитие
#рф
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Кинологи назвали способ подготовить собаку к новогодним салютам
26 декабря 2023, 11:18

Фото: IStock/Laura Kurz

Резкий и громкий звук салюта может напугать самого смелого пса. В этой ситуации важно помочь питомцу и случайно не закрепить его страх. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», можно ли подготовить собаку к салютам.
По его словам, именно в новогоднюю ночь теряется самое большое количество собак. Из-за страха салютов многие питомцы срываются с поводка и убегают.
«Внезапного резкого шума может испугаться даже самый натренированный пес, особенно, если он находится в шумной толпе незнакомых людей. Если вы отправились на улицу с собакой, обязательно проверяйте надежность амуниции, держите питомца при себе и старайтесь избегать людных мест. Заметили, что кто-то планирует запустить салют, удалитесь от места подальше, не проверяйте стрессоустойчивость своей собаки», – сказал Голубев.
Какие собаки остро реагируют на салюты?
Отмечается, что практически для всех животных запуск фейерверков – не самая приятная вещь. Резкий громкий звук может вызвать стресс и панику. Из-за чувствительных барабанных перепонок даже несильный хлопок воспринимается гораздо острее. При этом, считается, что особенно восприимчивы к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные или те, которые пережили неприятный опыт. Шум от взрыва петард и салюта может сильно напугать и маленьких щенков, собак, которые плохо социализированы или тех, кто только недавно попал к собаководу. Бояться салюта будет и собака, которая жила в приюте и недолго находится рядом с новым хозяином. Если у питомца есть проблемы со здоровьем, громкий звук от салюта также может ее напугать.
Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка
Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка
Можно ли подготовить собаку к салютам?
Если собака всегда испытывает дискомфорт из-за громкой музыки, пылесоса, то нужно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем.
Если питомец здоров, нужно поработать над проблемой вместе с аттестованным специалистом. Отучить собаку не бояться салюта самостоятельно можно, но только в том случае, если точно знаешь причины страха и как с ними бороться. Специалист отмечает, что не всегда боязнь салюта связана только с громким звуком. Питомца могла испугать ситуация в прошлом, которая произошла во время салюта, или любой другой случай, связанный с громкими звуками.
«Нужно разобраться в причинах этого страха и работать именно с ними. Кому-то помогают, например, тренировки дома, когда хозяин воспроизводит громкие звуки грома или салюта через плеер. Кому-то необходима более детальная отработка этого страха», - рассказал кинолог.
Если во время прогулки собаку напугали звуки петард или салюта, не нужно остро реагировать на испуг, подхватывать ее на руки и бежать домой. Важно быть надежным лидером, который сможет поддержать питомца и дать ему убежище, если это необходимо. В момент испуга начините громко и уверено общаться с собакой, называя кличку, опуститесь на ее уровень, предложите свое убежище, например, возьмите собаку в объятия. Вы можете попытаться отвлечь питомца игрой или лакомством. Постарайтесь стабилизировать состояние собаки, а затем спокойно возвращайтесь к дому и завершайте прогулку. Сохраняйте спокойствие, так питомец сможет ориентироваться на хозяина и перенимать его состояние.

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#собака
#салют
#кинолог
#стресс
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В России выросли запасы китайских грузовиков
«Ъ»: на складах РФ выросли запасы китайских грузовиков
26 декабря 2023, 10:57

Фото: iStock/DarthArt

На российских складах автотехники возросли запасы китайских грузовиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что в России скопилось свыше 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысяч самосвалов китайского производства. Таких запасов хватит до февраля-марта 2024 года.

При этом, к концу текущего года продажи нескольких марок китайских грузовиков сократились. Так, наиболее популярный автомобильный бренд Shacman в течение года продавалась в количестве 1,9 тысяч штук в месяц. Однако к концу года продажи снизились до 1,7 тысяч штук ежемесячно.

По данным ноября, самым популярным производителем грузовиков в России стал КамАЗ. Аналитики прогнозируют сохранение лидирующей позиции до конца первого квартала следующего года. Также российский производитель заявил о намерении увеличить производство и продажи машин последнего поколения.

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#россия
#грузовик
#китай
#автомобили
#производство
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Новую школу на 1160 мест построят к новому учебному году в Одинцовском округе
26 декабря 2023, 10:21

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье школу на 1160 мест построят к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое образовательное учреждение появится на территории жилого комплекса «Одинцово-1». На сегодняшний день уже готов монолитный каркас здания и завершили работы по остеклению, черновой отделке и устройству кровли.

«Школа спроектирована с учетом международного опыта и мировых стандартов. Общая площадь трехэтажного здания составит более 16 тыс. кв. метров. Блоки начальной, основной и старшей школы будут разделены. В здании предусмотрят учебные классы, а также специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования и иностранных языков, кабинеты труда и кулинарии», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что на прилегающий территории к школе будут находиться стадион со спортивным оборудованием, площадки для баскетбола и футбола, а также места для спокойного отдыха.

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#одинцово
#школа
#школы
#стадион
#площадки
#благоустройство
#строительство
#подмосковье
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Экс-глава МУР Василий Купцов умер на 72-м году жизни
26 декабря 2023, 10:12

Фото: iStock/inga

Скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Ему был 71 год. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа», — написал Бастрыкин ВКонтакте.

Он выразил уверенность в том, что имя Купцова обязательно войдет в современную историю.

Бастрыкин рассказал, что Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время своей работы он раскрыл много тяжких преступлений и задержал большое число опасных преступников.

Накануне также сообщалось, что в Москве скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Ему было 73 года.

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#мвд
#писатель
#вконтакте
#бастрыкин
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Названа причина внесения Акунина* в перечень экстремистов
В Росфинмониторинге объяснили внесение писателя Акунина* в список экстремистов
26 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил включение писателя Бориса Акунина* в список экстремистов. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
По его словам, Росфинмониторинг самостоятельно не принимает решения о включении конкретных лиц в список террористов и экстремистов. Ведомство лишь исполняет решение судов или следственных органов. По такому же принципу в перечень был включён и писатель.

Негляд отметил, что в ведомство поступает копия решения, которая подтверждает факт возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с террористической и экстремистской деятельностью. После этого лицо вносится в соответствующий список.

Также собеседник издания добавил, что после попадания гражданина в ведомственный список полностью перекрывается его финансирование, а также блокируются банковские счета и карты. Но, вместе с тем, существуют выплаты, которые такие лица могут продолжить получать в России.

Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина* в список террористов и экстремистов 18 декабря.

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*включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#писатель
#финансирование
#ограничения
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Проект из Московской области получил специальный приз Росприроднадзора
26 декабря 2023, 09:58

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Проект лесничего из Подмосковья получил спецприз Росприроднадзора. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В рамках премии осприроднадзора «Экология — дело каждого» спецприз получил всероссийский эколого-просветительский видеопроект «Лесовик-Затейник».

«<…> В небольших видеороликах, размещаемых на всероссийском интернет-портале Forest.RU, мы знакомим зрителей с фактами из жизни леса, вместе совершаем небольшие открытия. Неожиданно в социальных сетях проекта стало формироваться сообщество неравнодушных к природе людей, и это нас вдохновляет на продолжение и развитие», — отметил ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

Кроме этого, данный проект пользуется большой популярностью как у детей так и у взрослых. В рамках обратной связи в комментариях зрители делятся впечатлениями и предлагают новые темы для следующих материалов.

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