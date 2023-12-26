Открыта регистрация на Акселерацию 3.0 для получения статуса «Добро.Центр»

Резкий и громкий звук салюта может напугать самого смелого пса. В этой ситуации важно помочь питомцу и случайно не закрепить его страх. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», можно ли подготовить собаку к салютам.