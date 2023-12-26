Проект из Московской области получил специальный приз Росприроднадзора

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Проект лесничего из Подмосковья получил спецприз Росприроднадзора. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В рамках премии осприроднадзора «Экология — дело каждого» спецприз получил всероссийский эколого-просветительский видеопроект «Лесовик-Затейник».
Кроме этого, данный проект пользуется большой популярностью как у детей так и у взрослых. В рамках обратной связи в комментариях зрители делятся впечатлениями и предлагают новые темы для следующих материалов.
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«<…> В небольших видеороликах, размещаемых на всероссийском интернет-портале Forest.RU, мы знакомим зрителей с фактами из жизни леса, вместе совершаем небольшие открытия. Неожиданно в социальных сетях проекта стало формироваться сообщество неравнодушных к природе людей, и это нас вдохновляет на продолжение и развитие», — отметил ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.
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Мира Полтева