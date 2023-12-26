В Наро-Фоминске прошел итоговый форум для волонтеров Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций
Итоговый волонтерский форум объединил 500 самых активных и трудолюбивых ребят со всей Московской области. об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
В Наро-Фоминске прошел пятидневный итоговый форум для волонтеров Подмосковья.Мероприятие было организовано на базе оздоровительного комплекса «Литвиново».
Свыше 500 активистов приняли участие в образовательном форуме.
Кроме этого, для ребят были организованы мастер-классы по подготовки и обеспечению безопасности в различных ситуациях, оказания первой помощи, а также курсы по психологической помощи.
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Свыше 500 активистов приняли участие в образовательном форуме.
«Волонтеры Подмосковья — большое региональное движение. <…> Сейчас в наших рядах почти 42 000 активных, неравнодушных и готовых всегда прийти на помощь добровольцев. За плечами активистов — почти 6 000 добрых дел.<…> В рамках акции «Доброе дело» мы собрали и отправили более 5 000 тонн помощи для военнослужащих СВО и жителей новых территорий — это большое достижение, ставшее возможным благодаря слаженной работе, единству жителей Московской области и волонтеров», —поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Кроме этого, для ребят были организованы мастер-классы по подготовки и обеспечению безопасности в различных ситуациях, оказания первой помощи, а также курсы по психологической помощи.
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Мира Полтева