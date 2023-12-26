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В Наро-Фоминске прошел итоговый форум для волонтеров Подмосковья

26 декабря 2023, 09:38
Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

Итоговый волонтерский форум объединил 500 самых активных и трудолюбивых ребят со всей Московской области. об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
В Наро-Фоминске прошел пятидневный итоговый форум для волонтеров Подмосковья.Мероприятие было организовано на базе оздоровительного комплекса «Литвиново».

Свыше 500 активистов приняли участие в образовательном форуме.


«Волонтеры Подмосковья — большое региональное движение. <…> Сейчас в наших рядах почти 42 000 активных, неравнодушных и готовых всегда прийти на помощь добровольцев. За плечами активистов — почти 6 000 добрых дел.<…> В рамках акции «Доброе дело» мы собрали и отправили более 5 000 тонн помощи для военнослужащих СВО и жителей новых территорий — это большое достижение, ставшее возможным благодаря слаженной работе, единству жителей Московской области и волонтеров», —поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Кроме этого, для ребят были организованы мастер-классы по подготовки и обеспечению безопасности в различных ситуациях, оказания первой помощи, а также курсы по психологической помощи.

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Опрос: чаще всего в новогодние праздники с коллегами общаются россияне до 24 лет
Авито Работа: 25% россиян активно общаются с коллегами в новогодние праздники
26 декабря 2023, 09:01

Фото: IStock/dikushin

Четверть россиян активно общаются с коллегами во время новогодних праздников. Об этом говорится в исследовании Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1»)
Согласно опросу, в котором приняли участие две тысячи россиян, выяснилось, что 42% жителей страны коммуницируют с коллегами вне работы время от времени.

Самыми дружелюбными и активными сотрудниками оказались специалисты в возрасте 18-24 лет (37%). В этом же аспекте можно отметить жителей Приволжского федерального округа (28%).

Только 10% работающих респондентов принципиально не общаются с коллегами в новогодние праздники и выходные. Об этом чаще всего заявляли специалисты 45-54 лет (14%) и жители Санкт-Петербурга (21%).

Эксперты также узнали, как именно россияне предпочитают поздравлять коллег и близких с Новым годом. По результатам опроса, в 83% случаев респонденты отправляют готовые текстовые поздравления. 43% используют открытки в мессенджерах и видеопоздравления, а 40% пересылают красивые тексты. Только 13% опрошенных в честь Нового года предпочитают писать индивидуальные сообщения (8%) и звонить (5%) для персональных поздравлений.

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В новогодние праздники парковки Москвы будут бесплатными
Собянин: С 1 по 8 января парковки в столице будут бесплатными
26 декабря 2023, 07:28

Фото: iStock/Oleksandr Sokurenko

Парковки на улицах столицы с 1 по 8 января 2024 года будут бесплатными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что парковки со шлагбаумом будут работать по своим обычным тарифам.

Ранее также стало известно, что в новогодние праздники ЦППК назначит дополнительные поезда. Дополнительные поезда будут курсировать по специальному новогоднему графику на всех направлениях.Кроме этого, 29 декабря будут ездить по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.


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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь
Синоптик Вильфанд спрогнозировал сугробы в новогоднюю ночь в Центральной России
26 декабря 2023, 05:23

Фото: istockphoto.com/lapandr

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на Новогоднюю ночь в Центральной России в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что в этот период ожидается мягкая погода без слякоти в Московском регионе. Прогноз показывает, что высота снега составит приблизительно 20-25 сантиметров.

Однако для полноценного зимнего отдыха, игры в снежки или катания на санках, он посоветовал жителям столицы отметить праздник за городом. Вильфанд пояснил, что из-за особенностей инфраструктуры — наличия высоток, асфальта и подземных трубопроводов — в центре города всегда чуть теплее, чем на окраинах.

Синоптик уточнил, что температура в столице 31 декабря и 1 января будет стабильной: днем и ночью ожидаются значения от минус 3-4 до плюс 1 градуса Цельсия, а также возможен легкий снегопад.

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Юрист Килинкарова: С 2024 года увеличится сумма вычета из налога
26 декабря 2023, 02:36

Фото: iStock/blinow61

Юрист Елена Килинкарова рассказала, что с 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета россияне могут вернуть часть расходов за лечение, обучение и фитнес.

При этом совокупный доход учитываемых социальных налоговых вычетов с 2024 года вырастет до 150 тысяч рублей. Так, максимум можно будет вернуть 13% от 150 тысяч в год (19 500 рублей).

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СК проверил Пугачеву и Галкина* по статьям о фейках против Российской армии
СК не стал возбуждать на Пугачеву и Галкина уголовное дело о фейках против ВС РФ
26 декабря 2023, 02:02

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России после проверки не выявил оснований для возбуждения уголовного дела по статье о фейках против Российской армии в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина*, передает ТАСС.
ГУ МВД по Москве направило в Следственный комитет данные о размещении Пугачевой в сети ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Однако не было обнаружено достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены обратно в МВД.

Также была проведена проверка в отношении Галкина* после публикации им видеозаписи с ложной информацией о ситуации в Одессе, а также после его критических замечаний о правительстве России и Вооруженных силах. Не было найдено оснований для возбуждения уголовного дела, и материалы были возвращены в МВД Москвы. Не были разглашены дополнительные детали или принятые решения по возвращенным делам.

В декабре Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили Израиль для участия в праздновании дня рождения Андрея Макаревича.

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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому* за призывы к терроризму
25 декабря 2023, 21:10

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.
Сообщается, что в рамках заседания было прошение назначить Кагарлицкому пять с половиной лет реального лишения свободы. При этом сам социолог суть предъявленных обвинений не признавал и настаивал, что терроризм не оправдывал, а название ролика сделал таким, чтобы привлечь внимание.

Напомним, Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.

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* признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России
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#тюрьма
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Ступино заняло 1 место в рейтинге городских округов по итогам 2023 года
25 декабря 2023, 20:35

Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Глава Московской области Андрей Воробьёв подвёл итоги работы муниципальных образований за 2023 год, в ходе заседания Высшего совета региона.
«Наш успех – это доверие, которое мы получаем в каждом городе, населенном пункте. Подмосковье – это уникальная, опорная территория, которой нам доверил управлять Президент», — сказал Воробьёв, выступая на церемонии.

По итогам 2023 года первое место в общем рейтинге муниципалитетов занял городской округ Ступино.

Глава Ступино Сергей Мужальских вспомнил, как ему было поручено руководство Ступино, когда оно ещё находилось в «красной зоне». Тогда, по его словам, он поставил цель себе и своей команде выбиться из числа аутсайдеров в лидеры.

«Конечно, это командная работа, работа всего муниципалитета, всех сотрудников администрации. Потому что, как говорится, один в поле не войн. Безусловно, наши жители были также вовлечены — мы проводим очень много встреч с людьми, общаемся, узнаем проблематику. Важно, чтобы каждый чувствовал, что у нас поднимается уровень жизни — это и заработная плата, и образование, дороги, ЖКХ, благоустройство и многое другое», — прокомментировал призовое первое место Мужальских.

Второе место в рейтинге занял городской округ Щёлково. Третье разделили между собой городские округа Лыткарино и Химки. При этом, среди закрытых административно-территориальных образований первым был признан Звездный городок.

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#рейтинг
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Омбудсмен Володарский заявил о появлении нового «профессионального образования»
25 декабря 2023, 20:34

Фото: istockphoto.com/MAXIM ZHURAVLEV

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил о стирании грани между высшим и средним специальным образованием и появлении нового, так называемого профессионального образования.
Таковы, по мнению специалиста, сейчас тенденции в образовании.

«Сегодня стирается грань между высшим и средним специальным образованием. Появляется понятие «профессиональное образование». Человек, имеющий корочку колледжа, пройдя несколько модулей, может расширить свои знания. Переходя на рельсы экономики знаний, человек находится в состоянии постоянного усовершенствования своих знаний относительно выбранной профессии», — прокомментировал в эфире Общественной Службы Новостей Володарский.

Он добавил, что сегодня профессиональное образование есть не привилегия, а необходимость. Омбудсмен высказал мнение, что государство должно давать возможность получать профессиональные навыки и знания детям.

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#государство
#омбудсмен
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Омбудсмен Оболонский предложил освободить многодетных от уплаты ЖКУ
25 декабря 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/gopixa

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский выступил с инициативой освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ.
Также он выступил за предоставление возможности получать бесплатное высшее образование российским детям в стране.

«Предлагаем освободить многодетных от платежей по ЖКУ. Что касаетсяобразования, то почему-то в Германии российские дети учатся совершенно бесплатно, а также в Великобритании и США по системе грантов. В России же такую возможность хотят дать только многодетным. Почему в нашей стране дети должны получать образование за деньги? Можно же зачислять всех на первый курс, а по итогам первого семестра тех, кто учиться не хочет, отчислять», — приводит Общественная Служба Новостей слова Оболонского.
Ранее Юрий Оболонский поддержал возвращение уроков труда в школы, отметив, что к этому надо подходить творчески. Так, по его мнению, старшеклассникам, например, надо предлагать то, что будет интересно, а главное действительно полезно для их дальнейшей жизни.

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