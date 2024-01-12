Отопление в подольском посёлке Южный восстанавливают бригады семи ведомств

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Восстановление отопления продолжается в домах посёлка Южный в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, участие в работах принимают несколько команд под контролем руководства Московской области и регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В ликвидации последствий аварии задействованы бригады ремонтников Московской области, команда префектур трёх столичных округов — центрального, восточного и юго-западного, бригады учреждений «Гормост» и «Теплосеть-Мытищи», работники Мособлгаза, Мосводоканала и Фонда капремонта Подмосковья», — уточняется в сообщении.
Сложность восстановительных работ в посёлке Южный заключается в том, что в домах там в основном деревянные перекрытия и старые коммуникации. Поэтому на возвращение отопления требуется больше времени.
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Лев Каштанов