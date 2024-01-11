Глава Одинцовского округа Иванов проверил работу трёх котельных

Фото: Никита Сморкалов
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал состояние трёх котельных муниципалитета. Паровая котельная в Барвихе с 1964 года обслуживает весь посёлок — жилой фонд и санаторий.
«Сейчас паровые котельные уже не строят, но объект был сделан на совесть и справился с морозами. В посёлке жильцы 12 квартир жаловались на низкую температуру, но проблема была не в котельной, а либо в сетях, либо в самом доме», – заявил главный инженер санатория «Барвиха» Сергей Будков.Котельная санатория «Поречье» была построена в 1960-е годы для обслуживания санатория и трёх домов. Теперь она работает только на один многоквартирный дом. Два других не расселены, а санаторий не функционирует.
«8 января случилась утечка, и её долго не могли найти. Оказалось, была незаконная врезка в систему в здании заброшенного автосервиса. В результате произошёл сбой в работе котельных, их пришлось остановить. Но в рамках регламента в течение четырёх часов мы запустили систему снова. Температура в квартирах не упала ниже 18 градусов», – рассказал директор муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» Александр Евсеев.Котельная 121 авиационного ремонтного завода построена в 1953 году и прошла несколько модернизаций. Она полностью переоборудована на газ. Котельная подаёт тепло на завод и в Старый городок. Все системы находятся в исправном состоянии. В инвестпрограмму заложены средства на модернизацию системы электроснабжения.
Всего в округе 210 котельных на разных стадиях модернизации, но все они в работе. На случай аварийных ситуаций в Одинцове предусмотрено переключение подачи тепла с одной котельной на другую.
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