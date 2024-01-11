В Подольске к обновлённой котельной подключат 51 дом и 17 соцучреждений

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с жителями второй раз подряд проверил объекты теплоснабжения. На этот раз встреча прошла в котельной ОАО «ПТЭК», которая подаёт тепло в микрорайон Центральный и большую часть Шепчинок.
«Сейчас к переподключению от котельной готовят 51 жилой дом и 17 социальных учреждений. Для этого ещё осенью увеличили мощность «ПТЭК», модернизировав три котла и установив резервный. Также ввели новую насосную группу. Чтобы не упало давление в домах, которые уже обслуживает котельная, разделили гидравлические потоки, проложив порядка 3 км теплотрассы», – рассказал Артамонов в своём телеграм-канале.По его словам, в ближайшие дни планируется начать пуско-наладочные работы, в том числе и внутридомовых систем. О начале запуска Артамонов пообещал проинформировать жителей заранее.
Читайте также:
В посёлок Новолотошино вернули тепло и горячую воду
Брынцалов обсудил с жителями Электростали проблемы отопления
Воробьёв постановил провести в Подмосковье внеочередные проверки объектов ТЭК и ЖКХ
Лора Луганская