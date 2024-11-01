«Отправлять в онкостационар»: Дерматолог рассказал, чем опасен пирсинг в ушах

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Пирсинг стал причиной появления опухолей в ушах жительницы Балашихи.
В отделение оториноларингологии филиала № 2 Балашихинской больницы обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. По словам пациентки, несколько лет назад она сделала проколы ушей. После этого на месте проколов образовались келоидные рубцы. Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что к образованию келоидных рубцов больше всего склонны мочки ушей и зона пупка.
По ее словам, зона ушей наиболее склонна ко всяким новообразованиям, потому что часто травмируется волосами и шапкой, а любая травматизация свежих ран будет провоцировать возникновение рубцов.
Она добавила, что в настоящее время законодательно все пирсинги относятся к бытовым услугам, поэтому эту процедуру могут проводить людям в любом возрасте.
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Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что к образованию келоидных рубцов больше всего склонны мочки ушей и зона пупка.
«Келоидный рубец — ненормальное заживление ткани. Рубцы больше по размеру, чем обычная травма. Они всегда зудят, отечны и дискомфортны. Зуд говорит о том, что процесс растет и активен. Его нужно лечить. Иногда таких пациентов стоит отправлять в онкостационар, чтобы проводили терапию. Если покраснение, отечность, выделения длятся более 10-14 дней, это повышает шанс того, что на месте прокола после пирсинга будут развиваться фибромы либо келоидные разрастания», — объяснила эксперт.
По ее словам, зона ушей наиболее склонна ко всяким новообразованиям, потому что часто травмируется волосами и шапкой, а любая травматизация свежих ран будет провоцировать возникновение рубцов.
«Если делать проколы в детском возрасте, то вероятность келоидных разрастаний меньше, потому что ткани лучше склонны к регенерации, лучше заживляются. К тому же, мы используем более тонкие иглы и сережки из специальной медицинской стали. Взрослые к подобным рекомендациям, к сожалению, относятся наплевательски», — сказала врач.
Она добавила, что в настоящее время законодательно все пирсинги относятся к бытовым услугам, поэтому эту процедуру могут проводить людям в любом возрасте.
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Анастасия Бондарева