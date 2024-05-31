Врач Кислова развеяла миф о влиянии пирсинга уха на мигрень

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Невролог Елена Кислова заявила, что эффективность пирсинга уха при лечении хронической мигрени не доказана медициной.
«Пирсинг уха Дейт — это прокол уха, расположенный на ножке завитка с одной или двух сторон. Последнее время можно встретить его использование в качестве альтернативного метода лечения хронической мигрени. Эффективность этого для некоторых людей может объясняться эффектом самовнушения. Другая гипотеза — воздействие на блуждающий нерв», — пояснила в беседе с Газета.ру Кислова.
По её словам, в случае мигрени нужно не просто снимать боль, но и профилактировать болезнь, в чём могут помочь специальные препараты и лекарства. Доктор рекомендовала лечиться только проверенными методами.
Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявляла, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.
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