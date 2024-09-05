«Заражение крови и сепсис»: врач рассказал, чем опасен пирсинг в домашних условиях

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Опасные наборы для пирсинга резко набрали популярность среди российских подростков.
Школьники активно покупают недорогие комплекты на маркетплейсах и самостоятельно делают себе проколы. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупреждает, что самостоятельное проведение процедуры может иметь множество неприятных последствий. В состав наборов для пирсинга входят некачественные украшения и иглы для проколки. Отзывы о таких продуктах сообщают, что иглы часто приходят в обычных зип-пакетах, что указывает на отсутствие стерильности, а сами инструменты могут быть плохо заточены или деформированы.
Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупреждает, что самостоятельное проведение процедуры может иметь множество неприятных последствий. В состав наборов для пирсинга входят некачественные украшения и иглы для проколки. Отзывы о таких продуктах сообщают, что иглы часто приходят в обычных зип-пакетах, что указывает на отсутствие стерильности, а сами инструменты могут быть плохо заточены или деформированы.
Медик отговаривает от эксплуатации таких инструментов. Повторное использование затупленных или искривленных игл, которые могут застревать в коже, приводит к травмам и образованию рубцов. По словам Шахвеледова, нестерильные инструменты могут стать причиной заражения крови или инфекций, что может привести к образованию абсцессов и сепсису.«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария – анафилактическому шоку», – подчёркивает Рамил Шахвеледов.
«Такие процедуры должен выполнять исключительно специалист, который прошел соответствующее обучение. Родителям стоит усилить контроль за детьми, несмотря на все модные тенденции», – поясняет педиатр.
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