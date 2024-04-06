Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах

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Прокуратура Москвы выразила официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за незаконные обвинения в серии преступлений, которые произошли 20 лет назад, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.
По ее словам, извинения за причиненный моральный ущерб были выражены от имени государства. В декабре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы аннулировал арест и освободил Цветкова, который провел почти год в СИЗО.
Его задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из экспедиции из-за совпадения его лица, обнаруженного искусственным интеллектом, с фотороботом реального преступника на 55 процентов.
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