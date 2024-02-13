В Брянской области оправдали мужчину по делу об осквернении символа воинской славы РФ

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Суд в Брянске вынес оправдательный приговор россиянину, которого обвиняли в осквернении георгиевской ленты, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Сторона обвинения настаивала, что Александр Кошечко, в ходе конфликта с другим мужчиной, сорвал с его одежды георгиевскую ленту и втоптал её в грязь, при этом вслух выражая своё негативное отношение к символу воинской слав России.
Однако, после того, как адвокаты изучили видеозапись, на которой запечатлён инцидент, то пришли к выводу, что на одежде оппонента обвиняемого не было георгиевской ленты и иных символов воинской славы.
В результате, Брянский областной суд не нашёл в действиях россиянина состава преступления, предусмотренного статьей «публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России», и вынес ему оправдательный приговор.
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Однако, после того, как адвокаты изучили видеозапись, на которой запечатлён инцидент, то пришли к выводу, что на одежде оппонента обвиняемого не было георгиевской ленты и иных символов воинской славы.
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Евгения Парфентьева