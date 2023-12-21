В США мужчину оправдали и отменили приговор после 48 лет тюрьмы

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В США суд штата Оклахома отменил приговор мужчине, который более 48 лет провёл в тюрьме по обвинению в убийстве, которое оказалось ошибочным.
«Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провел почти 50 лет в тюрьме за убийство», — сообщает NBC News.
Отмечается, что этот случай стал рекордным в США по продолжительности срока тюремного заключения по обвинению, которое позже было снято.
«На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму, не было совершено Симмонсом», — говорится в решении судьи Эми Палумбо
Изначально Глинне Симмонсе в 1975 году приговорили к смертной казни, но позже приговор был заменён на пожизненное лишение свободы. Согласно последнему постановлению судьи округа Оклахома, мужчина также имеет право на компенсацию от штата за ложный приговор в размере $175 тыс.
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