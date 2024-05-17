Озвучен основной признак того, что человек попал в секту

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Исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин заявил, что признаком того, что человек попал в секту, является коренное изменение его поведения, а также характера.
Он подчеркнул, что от влюблённости, когда поведение человека тоже сильно изменяется, нахождение в секте отличается именно тем, что в первом случае может измениться поведение, но основные черты характера остаются прежними, а вот во втором случае происходят кардинальные изменения личности.
Кроме этого, к признакам попадания в секту специалист отнёс и то, что человек может крайне болезненно относится к любой критике в адрес своего нового увлечения.
Ранее сообщалось, что в 2023 году за помощью из-за никотиновой зависимости обратилось более 16 тысяч человек. Кроме этого, по всей Московской области проводятся профилактические лекции и беседы со школьниками и студентами, а также публикации в СМИ, круглые столы и неформальные встречи.
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«Человек резко меняется и в каких-то ситуациях начинает вести себя достаточно неестественно или иррационально. Иногда бывает, что человек меняется тотально, а иногда в каких-то вещах он вроде продолжает себя вести разумно, а в других совершенно утрачивает какой-либо здравый смысл. У него появляется много новых знакомых, он разрывает связи со своим обычным окружением», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Дворкин.
Кроме этого, к признакам попадания в секту специалист отнёс и то, что человек может крайне болезненно относится к любой критике в адрес своего нового увлечения.
Ранее сообщалось, что в 2023 году за помощью из-за никотиновой зависимости обратилось более 16 тысяч человек. Кроме этого, по всей Московской области проводятся профилактические лекции и беседы со школьниками и студентами, а также публикации в СМИ, круглые столы и неформальные встречи.
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Мелисса Тимофеева