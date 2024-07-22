Озвучен средний размер ежедневных карманных расходов россиян

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Исследование компании «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ показал, что в среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день.
Так, житель Москвы тратит в среднем в день 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, других регионов без учёта этих городов — 786 рублей.
В топе ежедневных трат россиян расположены напитки и продукты для перекусов и общественный транспорт.
А до этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, что в Госдуму будет внесён законопроект о возможности использования материнского капитала для покупки автомобиля.
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В топе ежедневных трат россиян расположены напитки и продукты для перекусов и общественный транспорт.
«Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день», — приводит RT результаты исследования.
А до этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, что в Госдуму будет внесён законопроект о возможности использования материнского капитала для покупки автомобиля.
«Средства маткапитала можно и нужно использовать в том числе для приобретения отечественного авто. Многодетные семьи и семьи с ребёнком-инвалидом нуждаются в транспорте. Соответствующий законопроект разработан и вносится в Госдуму», – приводит АГН «Москва» сообщение Нилова.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми.
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Мелисса Тимофеева