Россия вошла в десятку государств по доходам от торговли

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Россия по итогам 2023 года вошла в десятку стран по размеру торгового профицита. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.
В прошлом году мировые государства экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона. В результате этого образовался торговый профицит в размере 365 миллиардов долларов.
Китай заработал больше других государств, получив профицит в 594 миллиарда долларов. Следом идут Германия (245,3 миллиарда), Ирландия (178 миллиардов) и Сингапур (155 миллиардов). Замыкает пятёрку лидеров Швейцария с профицитом в размере 131 миллиарда долларов.
Россия заняла седьмое место, получив доход от торговли в 121 миллиард долларов.
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Китай заработал больше других государств, получив профицит в 594 миллиарда долларов. Следом идут Германия (245,3 миллиарда), Ирландия (178 миллиардов) и Сингапур (155 миллиардов). Замыкает пятёрку лидеров Швейцария с профицитом в размере 131 миллиарда долларов.
Россия заняла седьмое место, получив доход от торговли в 121 миллиард долларов.
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Анастасия Чинкова