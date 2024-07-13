Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Среднедушевой доход такой семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Выплата будет производиться каждому из родителей, а также опекунов, усыновителей либо попечителей детей до 18 или 23 лет, если они обучаются в вузе на очном отделении, а у родителей нет задолженности по алиментам.
Выплата будет рассчитываться как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.
В министерстве финансов в своё время сравнивали этот вид социальной поддержки с налоговым «кэшбэком» или выплатой «семейной тринадцатой зарплаты» по итогам года.
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Выплата будет рассчитываться как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.
В министерстве финансов в своё время сравнивали этот вид социальной поддержки с налоговым «кэшбэком» или выплатой «семейной тринадцатой зарплаты» по итогам года.
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Александр Бойцов