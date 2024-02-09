Озвучена серьёзная проблема школьного изучения английского

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Методист и академический менеджер продукта Skyeng Антон Макаров высказал мнение о том, что упор на грамматику в изучении английского языка в школах является ошибкой.
Он подчеркнул, что знать язык – это не просто зубрёжка слов и грамматических правил, а умение использовать иностранную речь.
В этом, по мнению эксперта, и заключается стремление учителей сделать упор на грамматические основы языке в школьном образовании.
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«Часто в школах слишком большие группы по английскому, в лучшем случае класс делится на две половины. Из-за этого, как правило, нет возможности делать группы с одним и тем же уровнем. Учитель ориентируется либо на сильных учеников, и тогда более слабые просто сидят и ничего не понимают, либо на слабых — и тогда сильные скучают, либо на что-то среднее, что делает обучение не оптимальным для тех и других. Эффективно строить работу с разноуровневой группой сложно», — добавил в беседе с Газета.ру Макаров.
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Мелисса Тимофеева