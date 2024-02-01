В российских школах введут урок семьеведения: ранние браки или воспитание ценностей

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В России хотят ввести урок семьеведения
В ходе заседания в Госдуме обсуждался вопрос о реализации программы по семьеведению в школах. Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова заявила, что эти уроки уже включены в план мероприятий в рамках Года семьи.
«Мы провели очень много обсуждений и с научной общественностью, с родителями, старшеклассниками, студентами. Мы достаточно много дискутировали и в итоге приняли серьезные меры, в том числе чтобы убедить наше Минпросвещения, что такие уроки нужны», — заявила парламентарий.
Она добавила, что уроки по семьеведению не будут включены в образовательную программу в качестве обязательных дисциплин, однако образовательные организации смогут вводить их во внеурочную деятельность. Депутат обратила внимание на то, что программа должна быть реализована с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся.
Цели дисциплины семьеведения, что будут изучать школьники
Прежде о разработке учебника по семьеведению рассказала председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она обратила внимание на то, что Государство должно готовить молодежь к тому, что решение о вступлении в брак — это огромная ответственность. Для этого в школы предлагается ввести соответствующий урок.
Депутат пояснила, что в рамках дисциплины, дети смогут изучать тонкости семейного законодательства, ответственность, которая наступает после вступления в брак, умение найти компромисс и т.д.
На что ориентированы современные дети
Председатель региональной общественной организации «Ассоциация замещающих семей Московской области» Ирина Рудницкая рассказала «Радио 1» о том, как она относится к идее внедрения в школьную программу урока семьеведения и о том, на что больше ориентированы дети в настоящее время.
«Вообще разговоры о семье должны вестись с ребенком с самого детства. Семья-это ячейка общества. Дети должны расти в полной семье: мама, папа и дети, но очень часто бывает, что у нас не полные семьи, и нужно где-то брать пример о том, как выстраивать взаимоотношения, обустраивать быть, вести финансовую и хозяйственную деятельность. Поэтому считаю, что введение такой дисциплины конечно нужно», - подчеркнула Рудницкая.На вопрос о том, не приведет ли введение дисциплины к заключению ранних браков и стремлению создать семью в недостаточно зрелом возрасте, эксперт ответила, что дети на сегодняшний день ориентированы на карьеру и материальное благополучие.
«Наши дети сейчас больше нацелены на финансовые вопросы и как правило, они стараются строить карьеру. Особенно это касается девочек. Чем раньше мы начнем говорить о том, что такое семья, тем лучше. Пусть лучше дети услышат это от специалиста, от учителя, от родителей, нежели они услышат об этом на улице и услышат какую-то грязь», - заключила Рудницкая.Отмечается, что Минпросвещения должно разработать программу по внедрению семьеведения до апреля текущего года.
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