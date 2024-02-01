Для подмосковных школьников провели уроки по сортировке мусора

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Экологические уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы» провели для учеников 7-8 классов щёлковской школы №16, занятия организовала компания «Хартия» — один из региональных операторов по вывозу мусора, сообщает пресс-служба министерства жилищного хозяйства Московской области.
«В ходе занятий ребятам рассказали о сортировке мусора на вторсырьё и смешанные отходы. Кроме того, особое внимание было уделено опасным отходам, таким как батарейки, ртутные лампы и ртутные градусники. Школьников также научили, как сдать на переработку натуральную новогоднюю ёлку», — отмечается в сообщении.Экологические уроки завершились игрой «Сортировка», в ходе которой дети попрактиковались в раздельном сборе мусора.
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Лев Каштанов