Для подмосковных школьников провели уроки по сортировке мусора

Американские метеорологи предупреждают об ухудшении климата на территории Соединённых Штатов. По их информации, молний стало больше на 7%, и даже возникло такое климатическое явление, как снежная гроза. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3» со ссылкой на отчет о молниях в США за 2023 год (U. S. Lightning Report).