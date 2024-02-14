Пакет помощи Израилю и Украине не вынесут на голосование в Палате представителей

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам, что не намерен выносить на рассмотрение палаты пакет помощи Украине и Израилю от Сената. Об этом пишет американское издание Politico.
«Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об освобождении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом», — пишет издание.Ходатайство об освобождении – это процедура, позволяющая поставить вопрос на рассмотрение Палаты представителей без предварительного рассмотрения профильным комитетом. Оно может быть подано только после того, как законопроект находился в комитете в течение не менее 30 дней.
Некоторые республиканцы провели тихие переговоры с демократами о дальнейших действиях, но пока ни один республиканец к ним прямо не присоединился, сообщает Politico. Таким образом, вопрос о процедуре рассмотрения в обход спикера и профильного комитета пока под вопросом.
Ранее стало известно, что Сенат США проголосовал в поддержку законопроекта о выделении помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню. В проект не входит выделение средства защиту американской границы. Свои голоса «за» отдали 70 сенатор, 29 - против. Из $95 миллиардов Украина должна получить более $60 миллиардов. Израиль получит около $14 миллиардов.
Этот законопроект был разработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы нелегальной миграции после того, как они блокировали обсуждение запроса администрации о помощи Украине, ссылаясь на пограничный кризис.
12 февраля спикер нижней палаты законодательного органа республиканец Майк Джонсон заявил, что рассматриваемый в Сенате законопроект не касается «наиболее серьезной проблемы, стоящей перед» США. До этого Джонсон уже называл предложение Сената «заведомо непроходным».
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