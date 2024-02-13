В США поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Фото: istock / rarrarorro
Сенат США проголосовал в поддержку законопроекта о выделении помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню. В проект не входит выделение средства защиту американской границы.
Свои голоса «за» отдали 70 сенатор, 29 - против. Из $95 миллиардов Украина должна получить более $60 миллиардов. Израиль получит около $14 миллиардов.
Теперь документ направлен в контролируемую республиканцами Палату представителей, которая обещала не поддерживать законопроект.
Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, США засылают украинского президента Владимира Зеленского, чтобы вышибал деньги Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Трамп хочет заставить партнеров по НАТО увеличить помощь Киеву до уровня США
Карлсон: Украина не сможет победить Россию, даже если Запад будет помогать ей
Германия опасается того, что США будут меньше поддерживать Киев
Алина Юрчак