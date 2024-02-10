В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев

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На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил возмущение по поводу законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине.
Ранее в Сенате Конгресса США был заблокирован этот законопроект, который также включал в себя разрешение кризиса на границе с Мексикой.
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