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В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев

Сенатор Пол: законопроект о помощи Украине является оскорблением американцев
10 февраля 2024, 23:24
Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил возмущение по поводу законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине.

Он указал на противоречие в том, что Вашингтон планирует передать Украине 300 миллионов долларов на обеспечение безопасности границы, игнорируя при этом миграционный кризис на южной границе США. Пол считает, что такой законопроект не только ошибочен, но и является прямым оскорблением для каждого американца.

Ранее в Сенате Конгресса США был заблокирован этот законопроект, который также включал в себя разрешение кризиса на границе с Мексикой.

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В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра
Кочиш назвал решение президента и экс-министра об отставке ответственным
10 февраля 2024, 21:43

Фото: iStock/rarrarorro

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и бывшего главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий после скандала с помилованием замешанного в педофилии. Об этом Кочиш написал в социальных сетях.
Кочиш подчеркнул, что страна выражает благодарность Новак и Варге за политическую деятельность и учет интересов граждан Венгрии. По словам главы правящей фракции, политические деятели со стороны оппозиции не принимают ​подобного рода ответственность ​за совершенные ошибки, что, безусловно, демонстрирует разницу.

Напомним, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что решила покинуть свой пост. Причиной этого она называет совершённую в минувшем году ошибку, когда глава государства помиловала человека, замешанного в педофилии. О своём решении Новак объявила в прямом эфире телеканала «М1».

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Политик Филиппо оценил влияние интервью Путина журналисту Карлсону на Запад
Политик Филиппо заявил о тревоге Запада после интервью Путина Карлсону
10 февраля 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО и представителей стран-участниц альянса. Об этом заявил лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он написал, что после этого интервью мир, каким его представляли себе западные политики, начал рушится на глазах. Филиппо также полагает, что теперь конкуренты и ненавистники России начнут готовиться к тотальной войне.

Напомним, двухчасовое интервью с российским лидером бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал в ночь на 9 февраля. Только в соцсети X его уже посмотрели около 166 миллионов человек. На YouTube количество зрителей приближается к десяти миллионам. Выдержки из беседы Путина с журналистом опубликовали крупнейшие СМИ во всём мире.

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Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
Президент Венгрии Каталин Новак оставляет свой пост из-за совершённой ошибки
10 февраля 2024, 20:09

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что окончательно решила оставить свой пост. Причиной этого она называет совершённую в 2023 году ошибку, когда глава государства помиловала человека, замешанного в педофилии.
О своём решении Новак объявила в прямом эфире телеканала «М1». Отставка стала неизбежной на фоне разгоревшегося в последние дни в Венгрии скандала, вызванного ставшими известными обстоятельствами прошлогоднего визита в Будапешт папы Римского. Тогда президент удовлетворила прошение о помиловании заместителя директора детского дома, который помогал скрывать совершённые преступления своему начальнику-педофилу.

Под нажимом требований оппозиционных партий, Каталин Новак выступила по телевидению, пояснив, что она в последний раз обращается к согражданам в качестве главы государства, так как уходит в отставку со своего поста.

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#президент
#венгрия
#педофилия
#телевидение
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МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины
Захарова: РФ прекратила договоры аренды на участки для посольства Украины
10 февраля 2024, 18:03

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва сообщила об этом киевским властям. Захарова также добавила, что любые действия враждебного характера со стороны Украины не останутся без адекватного ответа России.

Напомним, сегодня, 10 февраля, стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что договор уже расторгли, однако об этом не сообщали ранее в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что Париж не дал ответов на вопросы российской стороны о законности открытого набора наемников, который проводит украинское посольство во Франции.

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#посольство
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Американские военные закрыли проект сверхскоростного «вертолёта будущего» FARA
Потратив $2 млрд долларов, армия США остановила проект «вертолёта будущего» FARA
10 февраля 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Chalabala

Командование армии США решило прекратить работу над проектом по созданию сверхскоростного разведывательного ударного вертолёта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). На разработку боевой машины уже истрачено более двух миллиардов долларов.
Кроме того, военные дополнительно запросили у Конгресса бюджетные ассигнования в размере пяти миллиардов долларов, сообщает изданиеThe Defence News. Однако все исследования и работы решено было свернуть. Армейские чиновники достаточно неожиданно остановили перспективную разработку, несмотря на то, что её финансирование было обеспечено по крайней мере на пять ближайших лет.

Военные аналитики не исключают, что данное решение было продиктовано результатами анализа действий боевых вертолётов в ходе украинского конфликта. Высвободившиеся денежные средства Пентагон планирует потратить, в частности, на вертолеты Black Hawk и CH-47F Block II Chinook, а также на исследовательские работы по увеличению разведывательных возможностей беспилотной авиации.

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#военные
#вертолёты
#финансирование
#чиновники
#пентагон
#сша
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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
ВЦИОМ: 75% россиян проголосуют за Путина, если бы выборы прошли в воскресенье
10 февраля 2024, 17:38

Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев, POOL

Согласно данным опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, 11 февраля, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина.
Сообщается, что 62% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, 14% респондентов отметили, что скорее всего примут участие в голосовании.

7% россиян точно не пойдут на выборы, а 12% опрошенных затрудняются ответить. Всероссийский опрос проводился в четверг, 8 февраля, методом телефонного интервью среди граждан России, возраст которых старше 18 лет.

Напомним, выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта. В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

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#вциом
#голосование
#владимир путин
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Белый дом отвергает доклад прокурора о плохой памяти Байдена
В Белом доме пытаются выставить оговорки Байдена специально задуманными шутками
10 февраля 2024, 16:40

Фото: сайт Кремля

Представители администрации Белого дома возмутились формулировками, которые спецпрокурор Роберт Хур, расследующий дело о халатности при хранении документов, применил в отношении президента США Джозефа Байдена.
В своём документе представитель юстиции назвал главу Овального кабинета «пожилым человеком с плохой памятью». Многие представители Демократической партии впали в настоящую ярость после этих слов, так как понимают, что это вовсе не добавит действующему президенту голосов на предстоящих выборах, передаёт The Wall Street Journal. Вице-президент Камала Харрис прямо упрекнула прокурора в некорректности и политической ангажированности. Сам Байден в ​Байден нецензурно выругалсяразговоре с конгрессменами высказался о докладе Хура непечатно.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома постаралась обратить всё в шутку. Она заявила, что Байден шутит насчёт своего возраста, причём он шутил и раньше. Вероятно, имеются ввиду неуклюжие попытки американского президента выговорить некоторые арабские имена и то, как он путал названия стран (Ирак/Украина, Мексика/Египет и так далее). Может быть, это действительно смешно, но не для американских избирателей, которым грозит видеть 81-летнего «дедушку Джо» на протяжении ещё одного президентского срока.

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#джозеф байден
#сша
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Посол Салимуллин: Эстония давит на бизнес, вынуждая отказаться от работы с РФ
10 февраля 2024, 16:19

Фото: iStock/Racide

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая их отказаться от сотрудничества с РФ даже в не попавших под запрет отраслях. Об этом Салимуллин сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам посла, в Эстонии взят курс на ужесточение санкционного давления на РФ и её «изоляцию» на международной арене. Салимуллин отметил, что подобные действия не только серьезно повлияли на сокращение объемов двусторонней торговли, но и углубили социально-экономический кризис в республике — ВВП Эстонии сократился на 3,5 процентного пункта.

Посол добавил, что российская сторона обратилась к эстонским властям с просьбой обеспечить безопасность на избирательном участке во время предстоящих президентских выборах, однако на данный момент ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что эстонская полиция задержала в столице предпринимателей, которые подозреваются в игнорировании и нарушении санкций ЕС против России. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, поскольку нарушение санкций является уголовным преступлением.

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#ввп
#ес
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#эстония
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Европейцев предупредили о шокирующих последствиях распада Украины
Welt: в случае распада Украины в Евросоюз хлынут около 10 миллионов беженцев
10 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/Naeblys

Поражение ВСУ в противостоянии с российскими войсками может повлечь за собой распад страны. При таких обстоятельствах государства Евросоюза столкнутся с крупнейшей миграционной волной. Об этом пишет Welt.
Власти Германии отметили, что поток мигрантов может составить порядка десяти миллионов человек. Согласно прогнозам экспертов, большинство беженцев отправится в западноевропейские государства, в особенности в ФРГ.

По информации Организации Объединенных Наций, на данный момент в странах Европейского союза зарегистрированы около шести миллионов украинцев. Из них около 1,1 миллиона в настоящее время проживают в Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза должны совместными усилиями преодолеть сохраняющиеся конфликты и с помощью новых механизмов решить проблему миграции.

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