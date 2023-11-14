Палестинец Зороб раскрыл реальные ужасы, с которыми сталкиваются жители Газы

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Палестинец Омар Зороб рассказал о том, что сейчас на самом дле происходит в секторе Газа, в интервью для «РИА Новости».
Палестинец встретил свою семью в столичном аэропорту Домодедово. Его родные вошли в число 70 первых эвакуированных из сектора Газа.
По словам палестинца, как только его семья поехала в сектор Газа, там сразу же началась война. Он выразил благодарность России за эвакуацию людей.
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«Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах», - прокомментировал ситуацию Зороб.
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Евгения Парфентьева