«Панацея или катастрофа?»: Учёные хотят взорвать в океане мега-бомбу для спасения природы

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Чтобы спасти медленно, но последовательно уничтожаемую человеком живую природу на планете, следует взорвать огромную термоядерную бомбу небывалой мощности. С таким парадоксальным предложением выступил учёный из Рочестерского технологического института в США Эндрю Хаверли.
Его оригинальное исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv. Специалист утверждает, что взрыв термоядерного устройства на глубине океана позволит значительно отсрочить неуклонное повышение температуры на Земле, которое уже сейчас становится опасным. Достаточно вспомнить летние засухи последних лет, вызванные небывалой жарой. По словам Хаверли, подтверждённым его расчётами, измельченные в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы смогут вступить в реакцию с углекислым газом (СО2) и нейтрализовать его.
Согласно математическим выкладкам, приведённым специалистом, мощность бомбы должна составлять около 81 гигатонны. Это в 1600 раз больше, чем она была у «Царь-бомбы», самым мощным в истории человечества термоядерным зарядом разработанным и испытанным Советским Союзом в 1961 году.
Такой метод спасения планеты звучит как сценарий фантастического фильма, но, по мнению независимых ученых, он технически реализуем. Эксперты уже начали спорить о последствиях: приведёт это к спасению климата или к невиданной доселе экологической катастрофе?
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Согласно математическим выкладкам, приведённым специалистом, мощность бомбы должна составлять около 81 гигатонны. Это в 1600 раз больше, чем она была у «Царь-бомбы», самым мощным в истории человечества термоядерным зарядом разработанным и испытанным Советским Союзом в 1961 году.
Такой метод спасения планеты звучит как сценарий фантастического фильма, но, по мнению независимых ученых, он технически реализуем. Эксперты уже начали спорить о последствиях: приведёт это к спасению климата или к невиданной доселе экологической катастрофе?
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Александр Бойцов