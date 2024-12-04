Ученые рассказали о приближении «зловещей эпохи»

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Если в Арктике не останется льда, то в течение трех лет на Землю придёт «зловещая эпоха», сообщило издание Daily Mail.
Учёные оценили вероятность полного таяния льдов в Арктике в ближайшие три года в три процента. По их информации, невзирая на количество выбросов углекислого газа, первый день безо льда в Арктике точно наступит в ближайшие 9-20 лет.
Исследователи полагают, что причина таяния льдов — глобальное потепление, они отметили, что текущий год может стать самым жарким в Арктике за весь период наблюдений. По мнению учёных, последствия таяния льдов, возможно, приведут к весомым климатическим изменениям — к примеру, на севере Скандинавии могут пройти лесные пожары, а на юге Италии наступят похолодание до -20 градусов.
Исследователи обращают внимание, что морские льды в Арктике исчезают быстро — каждый десять лет их площадь уменьшаются больше чем на 12%.
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Исследователи полагают, что причина таяния льдов — глобальное потепление, они отметили, что текущий год может стать самым жарким в Арктике за весь период наблюдений. По мнению учёных, последствия таяния льдов, возможно, приведут к весомым климатическим изменениям — к примеру, на севере Скандинавии могут пройти лесные пожары, а на юге Италии наступят похолодание до -20 градусов.
Исследователи обращают внимание, что морские льды в Арктике исчезают быстро — каждый десять лет их площадь уменьшаются больше чем на 12%.
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Ольга Енгалычева