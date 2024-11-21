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Запад должен платить России за очистку лесами воздуха на Земле, заявил Ковальчук

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Западные страны должны платить России за то, что она за счёт своих лесов очищает воздух на всей планете. С таким предложением выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе круглого стола «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики» в Совфеде РФ.
Ковальчук указал на то, что Россия имеет самую большую площадь лесов на планете. Они поглощают углекислый газ, очищая тем самым воздух и производя «очистку» планеты. В связи с этим он предложил Западу платить России за такой экосервис.

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#деньги
Песков пообещал посмотреть обращение врачей с призывом освободить Буянову
21 ноября 2024, 14:33

Дмитрий Песков (Фото: Kremlin.ru)

В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить от ареста педиатра Надежду Буянову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами он отметил, что не видел этого видеообращения, но пообещал обязательно посмотреть его. Песков подчеркнул, что пока не может сказать, почему не видел его, а также ответить на вопрос, может ли Владимир Путин рассмотреть возможность помилования Буяновой.

Ранее Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии общего режима столичного педиатра Надежду Буянову. По данным следствия, к ней на приём в поликлинику пришла женщина с семилетним сыном. Узнав, что ребёнок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач усмехнулась и высказалась о правомерном характере действий ВСУ.

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Песков: Россия надеется на ответственность Запада в плане ядерного сдерживания
21 ноября 2024, 13:13

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия занимает ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта. И рассчитывает на такой же ответственный подход к ситуации со стороны других стран.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление представителя американского Стратегического командования (STRATCOM) Томаса Бьюкенена, который сказал, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, готовы к такому развитию событий при условии, что удастся сохранить часть арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает, что западные страны в вопросах ядерного сдерживания будут занимать позицию, аналогичную российской, и не заниматься провокациями.

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Захарова: Россия не будет поставлять газ в Австрию из благотворительности
21 ноября 2024, 11:57

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию. Москва считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее в австрийском концерне заявили, что получили в зарубежном арбитраже положительное для себя решении по спору с «Газпром экспорт» и намерены взыскать с российского поставщика присуждённые им 230 миллионов евро за недопоставку газа в Германию. Позднее австрийский импортёр получил от «Газпром экспорта» уведомление о прекращении поставок газа с 16 ноября.

«Исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — сказала Захарова.

Высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа из России дипломат назвала «очередным фейком государственного уровня».

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#евро
#экспорт
#газпром
#мария захарова
#счёт
#дипломат
#рф
#австрия
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База ПРО США в Польше числится в списке потенциальных целей ВС РФ
21 ноября 2024, 11:00

Фото: iStock/grynold

База противоракетной обороны (ПРО) США в Польше уже давно числится в списке приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат назвала открытие Вашингтоном этой базы очередным провокационным шагом, который ведёт к повышению стратегических и ядерных рисков, а также подрыву стратегической стабильности.

Захарова добавила, что данный военный объект имеет «очевидный потенциал» для ослабления российских сил сдерживания. В связи с этим база ПРО в Польше давно внесена в список приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками, что в случае необходимости будет обеспечено разнообразными видами новейшего вооружения.

Напомним, что 13 ноября США официально открыли базу противоракетной обороны Aegis в польском городе Редзиково на севере страны в 165 километрах от российской границы.

После открытия президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база направлена против России.

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#сша
#польша
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#политика
#страны
#вооружения
#мария захарова
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Ядерная политика США подорвала глобальный стратегический баланс, заявили в Китае
МИД КНР: глобальный стратегический баланс подорван ядерной политикой США
21 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/Gerasimov174

Политика США в сфере ядерного оружия значительно подорвала глобальный стратегический баланс. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Отмечается, что в последние несколько лет Вашингтон повысил роль ядерного оружия в политике нацбезопасности. Тем самым страна значительно подорвала глобальный стратегический баланс и стабильность, усилила военное соперничество и конфронтацию, а также способствовала повышению ядерных рисков.

Ранее высокопоставленный представитель американского Стратегического командования контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Китай сейчас превосходит США по числу наземных межконтинентальных баллистических ракетных установок. Он подчеркнул, что Китай продолжает расширять свои ядерные и стратегические силы, что сильно противоречит его ядерной доктрине минимального сдерживания. По его словам, за последнее время Пекин дополнительно поставил в собственные арсеналы около тысячи баллистических ракет различной дальности, включая начинённые ядерными зарядами.

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#сша
#китай
#ядерное оружие
#политика
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НАТО готовится напасть на Беларусь: какие районы под угрозой, связь с тактикой ВСУ в Курской области
21 ноября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Спецслужбы Польши занялись подготовкой иностранных боевиков для нападения на территорию Белоруссии. В качестве целей уже определены четыре региона, включая Кобринский район и Полесье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Иностранные военные могут захватить четыре участка в Белоруссии



Согласно информации белорусского телеканала ОНТ, польские спецслужбы занимаются подготовкой иностранных военных для нападений на белорусскую территорию. По данным журналистов, оппозиционные силы и западные кураторы планируют захватить участки на юго-западе Белоруссии с помощью вооруженных группировок из Польши, Литвы и Украины.

«В активной фазе, по сигналу, бойцы БДК (Белорусский добровольческий корпус, участвующий в конфликте на стороне ВСУ) и другие формирования, включая «хоругви» из Польши и Литвы, пересекут границу одновременно. Четыре области для захвата уже определены, включая юго-западный участок на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в эфире телеканала.

Среди конкретных территорий, намеченных для захвата, упоминаются Кобринский район и направление Полесья. ОНТ также утверждает, что параллельно с внешним вторжением активизируются внутренние оппозиционные группы, что может свидетельствовать о скоординированных действиях по дестабилизации ситуации в стране. Таким образом, на Беларусь готовятся нападения как местных националистов, так и иностранных наемников.

К нападению готовят оппозицию и экстремистов



По информации канала, в Польше активно формируются боевые отряды, однако эти действия проводятся скрытно, поскольку они противоречат международным нормам. Уточняется, что в подготовке участвует группировка, признанная экстремистской Минском. Отмечается, что тренировочные лагеря и базы расположены в таких городах, как Вроцлав, Варшава, Белосток, Гданьск, Лодзь, Краков и Познань.

Фото: istockphoto/Stadtratte


Запад хочет действовать по тактике ВСУ в Курской области



Также телеканал сообщает, что белорусская оппозиция намерена использовать тактику, опробованную Вооруженными силами Украины в России, для захвата территорий согласно западному плану. Журналисты утверждают, что этот метод включает действия диверсионно-разведывательных групп.
«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, никто считать не будет», — говорится в расследовании белорусского телеканала.

Дополнительно отмечается, что такие действия могут привести к усилению напряженности в регионе.

Реакция России


Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расследование, касающееся планов нападения на Беларусь, отметив, что у Москвы и Минска есть средства для ответа на подобные угрозы. По его словам, материалы белорусских журналистов указывают на попытки Запада открыть второй фронт в Беларуси.

Парламентарий подчеркнул, что главной целью Запада является осуществление государственного переворота и создание нового антироссийского плацдарма. Однако он выразил уверенность, что подобные планы потерпят неудачу. Слуцкий также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России утверждает, что в случае агрессии против Минска, как участника Союзного государства, Москва может применить ядерное оружие в ответ.

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#всу
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#курская область
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Актёр Кевин Сорбо: В США только психи хотят войны с Россией
21 ноября 2024, 10:24

Фото: istockphoto/donfiore

В Соединённых Штатах скоро не будет политииков-психов, которые хотят войны с Россией. Простые американцы никогда этого не хотели и не хотят.
Об этом заявил известный голливудский актёр Кевин Сорбо. В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он предрёк скорый сход со сцены тех, кто вынашивает агрессивные планы и хочет развязывания войны.

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти», — написал артист, прославившийся главной ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла».

Ранее Сорбо уже упрекал американские власти, что они отдают деньги Украине на то, чтобы она продолжала воевать, вместо того, чтобы помогать тем, кто пострадал в результате урагана «Иэн» в США.

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#сша
#россия
#деньги
#актёр
#артист
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Володин: Госдума приняла обращение к правительству по вопросам миграции
21 ноября 2024, 09:16

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Депутаты Государственной думы РФ приняли обращение к правительству по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в обращении изложены системные меры по противодействию незаконной миграции. В частности, речь идёт о реализации уже принятых законов в области миграционной политики. Парламентарии продолжат работу над совершенствованием законодательства в этой сфере.

Часть обращения посвящена вопросу владения мигрантами русским языком. По мнению депутатов, следует предусмотреть обязательный устный экзамен с целью проверки знания языка мигрантами, работающими на основании трудовых патентов. Также предлагается установить запрет на приём в школу детей мигрантов, не знающих русского языка.

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#меры
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Из Вьетнама в Белоруссию экстрадировали воевавшего за ВСУ Веремейчика
21 ноября 2024, 08:45

Фото: iStock/YakobchukOlena

Вьетнам передал Белоруссии Василия Веремейчика, которого разыскивали по уголовному делу о деятельности признанной террористической организации «Полк имени Калиновского». Об этом рассказал начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.
«В рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого "Полка Калиновского", признанного в Беларуси террористической организацией», — заявил Бычек.

Веремейчик ранее служил в белорусской армии, а после стал заместителем командира батальона «Волат» (входит в «Полк Калиновского») и принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В Белоруссии ему грозит более 20 лет тюрьмы или смертная казнь.

Однако после конфликта въезд на Украину Веремейчику запретили по инициативе ГУР. Он переехал в Литву, откуда его также выгнали и запретили въезд в страну. Тогда белорус отправился во Вьетнам, где его и задержали за драку и отправили на родину.

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#смертная казнь
#всу
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