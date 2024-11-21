Запад должен платить России за очистку лесами воздуха на Земле, заявил Ковальчук

Западные страны должны платить России за то, что она за счёт своих лесов очищает воздух на всей планете. С таким предложением выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе круглого стола «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики» в Совфеде РФ.