Паралич и завещание, что известно о состоянии Бари Алибасова и почему он «прощается с жизнью»

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Днем 25 февраля основатель группы «На-На» Бари Алибасов был госпитализирован в одну из столичных клиник. Что известно о состоянии продюсера, правда ли он перенес инсульт и почему он заговорил о завещании, расскажет редакция «Радио 1».
Бари Алибасов в реанимации
В минувшее воскресенье 76-летний Бари Алибасов внезапно плохо себя почувствовал. Врачи скорой помощи диагностировали у него ишемический инсульт. По информации портала «112», состояние музыкального продюсера оценивается как тяжелое, но он находится в сознании.
Состояние Бари Алибасова сейчас
Сын Бари Алибасова сообщил журналистам, что его отец действительно находится в больнице, но его состояние стабильно. Алибасов-младший отметил, что врачи не дают никаких прогнозов относительно здоровья отца. Супруга продюсера в беседе с «Shot» рассказала, что врачам удалось стабилизировать давление Алибасову и гипертонический кризис миновал, однако какое-то время он еще будет находиться под наблюдением врачей.
Что случилось с Бари Алибасовым
Проблемы со здоровьем Алибасова могли возникнуть из-за финансов.Таким мнением поделился близкий друг семьи Александр Бенхин в беседе с «Московским Комсомольцем». По его словам, продюсер тяжело переносил разрыв отношений с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а также сильно переживал из-за финансовых проблем, о которых знали в его окружении.
Бенхин также заявил, что Алибасов женился на своей сиделке только для того, чтобы не платить ей за услуги.
Незадолго до своей госпитализации Алибасов позвонил адвокату Сергею Жорину, который рассказал РЕН.ТВ о содержании разговора с продюсером.
«Разговор был немного другой, то есть он позвонил и стал меня там благодарить, там что-то еще и, что называется, на серьезных щах, это как бы ему несвойственно. Я ему говорю: Бари, ты как будто прощаешься», – рассказал Жорин.
Жорин также отметил, что ранее продюсер составил завещание, в котором распределил собственность между сыном и участниками группы «На-На».
Что известно о здоровье Бари Алибасова
Летом 2019 года музыкального продюсера госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Тогда он получил ожог пищевода и дыхательных путей. Спустя год появилась информация о том, что Алибасов проходит лечение в одной из психиатрических клиник. Нестабильное психологическое состояние было вызвано препаратами, которые он принимал в рамках лечения.
В 2021 году продюсер перенес операцию на позвоночник из-за чего долго восстанавливался.
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