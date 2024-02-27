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Паралич и завещание, что известно о состоянии Бари Алибасова и почему он «прощается с жизнью»

Разбитого инсультом Бари Алибасова парализовало
27 февраля 2024, 11:08
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Днем 25 февраля основатель группы «На-На» Бари Алибасов был госпитализирован в одну из столичных клиник. Что известно о состоянии продюсера, правда ли он перенес инсульт и почему он заговорил о завещании, расскажет редакция «Радио 1».

Бари Алибасов в реанимации


В минувшее воскресенье 76-летний Бари Алибасов внезапно плохо себя почувствовал. Врачи скорой помощи диагностировали у него ишемический инсульт. По информации портала «112», состояние музыкального продюсера оценивается как тяжелое, но он находится в сознании.


Вскоре после госпитализации Алибасова появилась информация о том, что работа правой части его тела нарушена.


Состояние Бари Алибасова сейчас


Сын Бари Алибасова сообщил журналистам, что его отец действительно находится в больнице, но его состояние стабильно. Алибасов-младший отметил, что врачи не дают никаких прогнозов относительно здоровья отца. Супруга продюсера в беседе с «Shot» рассказала, что врачам удалось стабилизировать давление Алибасову и гипертонический кризис миновал, однако какое-то время он еще будет находиться под наблюдением врачей.

Что случилось с Бари Алибасовым


Проблемы со здоровьем Алибасова могли возникнуть из-за финансов.Таким мнением поделился близкий друг семьи Александр Бенхин в беседе с «Московским Комсомольцем». По его словам, продюсер тяжело переносил разрыв отношений с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а также сильно переживал из-за финансовых проблем, о которых знали в его окружении.

Бенхин также заявил, что Алибасов женился на своей сиделке только для того, чтобы не платить ей за услуги.

Незадолго до своей госпитализации Алибасов позвонил адвокату Сергею Жорину, который рассказал РЕН.ТВ о содержании разговора с продюсером.

«Разговор был немного другой, то есть он позвонил и стал меня там благодарить, там что-то еще и, что называется, на серьезных щах, это как бы ему несвойственно. Я ему говорю: Бари, ты как будто прощаешься», – рассказал Жорин.

Жорин также отметил, что ранее продюсер составил завещание, в котором распределил собственность между сыном и участниками группы «На-На».


Что известно о здоровье Бари Алибасова


Летом 2019 года музыкального продюсера госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Тогда он получил ожог пищевода и дыхательных путей. Спустя год появилась информация о том, что Алибасов проходит лечение в одной из психиатрических клиник. Нестабильное психологическое состояние было вызвано препаратами, которые он принимал в рамках лечения.

В 2021 году продюсер перенес операцию на позвоночник из-за чего долго восстанавливался.

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Подмосковные информаторы рассказали о выборах президента более 2,8 млн избирателей
27 февраля 2024, 12:22

Уже более 2,8 млн избирателей Московской области получили информацию о предстоящих выборах президента России в ходе личной беседы с членами участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По состоянию на утро вторника, 27 февраля, о выборах проинформированы уже 2 млн 861 тысяча 597 жителей Подмосковья», — отмечается в сообщении.
В Мособлизбиркоме напомнили, что информаторов можно узнать по брендированной одежде: пуховикам белого или синего цвета с гербом Московской области и логотипом выборов, а также брендированной синей сумке через плечо. Кроме того, у каждого информатора есть удостоверение члена участковой избирательной комиссии и бейдж с именем и номером УИК.

Личное информирование подмосковных избирателей началось 17 марта. Информаторы рассказывают о дате выборах и о кандидатах, а также о том, какие есть формы голосования и где находятся избирательные участки. В завершении беседы избиратели получают информационные материалы.

В адресном информированию в Московской области принимают участие более 15 тысяч человек.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте. Впервые для удобства избирателей они будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
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#московская область
#подмосковье
#президент
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В «Столото» опровергли данные о выезде за рубеж семьи, выигравшей миллиард
Тюменская семья, выигравшая 1 млрд руб, опровергла данные об отъезде из России
27 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/Chanatiptravel

Пресс-служба «Столото», которая является пресс-агентом победителей новогоднего тиража «Русского лото», опровергла информацию о том, что семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, покинула Российскую Федерацию.
«Победители не собираются покидать Российскую Федерацию», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В понедельник несколько Telegram-каналов сообщили, ссылаясь на анонимный источник, что выигравшие продали квартиру и уехали за рубеж. Однако, по данным пресс-службы, Юрий и Светлана Семеновы не планируют покидать страну.

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#telegram
#новости
#петербург
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Марафон «Знание.Первые» стартует в рамках Всемирного фестиваля молодежи
27 февраля 2024, 11:44

пресс-служба Министерства образования Московской области

Просветительский марафон «Знание.Первые» пройдет со 2 по 6 марта 2024 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Как отметили организаторы, марафон будет охватывать широкий спектр тем от образования до науки и культуры.

Следить за мероприятием можно в прямом эфире на круглосуточном медиаканале «Знание.ТВ» с участием спикеров марафона «Знание.Первые».

Всего в рамках региональной программы ВФМ-2024 Российское общество «Знание» проведет 200 просветительских мероприятий.

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#общество
#вднх
#марафон
#рф
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На дорогах Подмосковья с начала года устранили более 18 тысяч ям
27 февраля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по исправлению дефектов асфальтового покрытия в Московской области проводятся регулярно, вне зависимости от сезона, с начала года на дорогах региона заделали более 18 тысяч ям, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Характерные для этой зимы резкие перепады температур отражаются на состоянии дорожного покрытия. Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы оперативно устраняют дефекты покрытия, за сутки ликвидируется около 500 ям. С начала года на региональных трассах было устранено более восьми с половиной тысяч таких дефектов, на муниципальных — более девяти с половиной тысяч», — отмечается в сообщении.
Больше всего ям на региональных дорогах устранили в Богородском городском округе, Раменском и Луховицах. На муниципальных дорогах больше всего ремонтных работ провели в Химках, Балашихе, Ленинском, Королёве и Домодедове.

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#дороги
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные спасатели напомнили о правилах поведения при обморожении у ребенка
27 февраля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах поведения при обморожении у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники «Мособлпожспас» напомнили жителям региона, что обморожение можно получить не только в мороз, но и при плюсовой температуре.

«На обморожение могут указывать такие признаки, как покалывание кожи, белые и красные пятна на щеках вместо привычного румянца, снижение или отсутствие чувствительности кожи. Кроме этого, на этот недуг также указывают слабость, сонливость, спутанная и медленная речь, редкий пульс — до 50 ударов в минуту, пониженная температура тела и бледная или синюшная кожа даже на закрытых одеждой участках. Спасатели подчеркнули, что чаще всего замерзают пальцы рук, нос, щеки, уши и пальцы ног», — поделился замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Стоит отметить, что в случаях если родители заметили признаки обморожения у ребенка, то ни в коем случае нельзя растирать кожу грубой тканью, снегом, спиртом или маслом. Если кожа ребенка осталась бледной или синюшной и на ней стали появляться пузырьки, то немедленно нужно вызывать врача.

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Завершается приём заявок на участие в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»
27 февраля 2024, 11:27

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

Подмосковные ИТ-компании могут подать заявки на участие в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация». об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Прием заявок осуществляется до 29 февраля 2024 года включительно.

« Конкурс пройдет в 3 этапа. Первый этап — прием заявок, который продлится по 29 февраля. Второй этап будет проходить с 25 марта по 16 апреля 2024 года, и на нем Экспертный Совет оценит проекты и выберет призеров и победителей. На финальном этапе конкурса, который пройдет с 22 по 26 апреля 2024 года, торжественно наградят победителей и призеров», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что основной задачей конкурса является популяризация и поиск инновационных решений в области цифровизации разных отраслей, которыев дальнейшем будут использованы для развития государственного и муниципального управления.

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В Мытищах снесли ветхий многоквартирный дом
27 февраля 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхий двухэтажный деревянный дом снесли на улице Опанского в Мытищах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Площадь многоквартирного дома №1 на Опанского составляла 530 квадратных метров. Основные элементы здания находились в аварийном состоянии и частично были разрушены. Жильцов расселили весной 2023 года, а строение признали подлежащим сносу», — отмечается в сообщении.
В настоящее время постройка полностью демонтирована, участок под ней освобождён. Сейчас администрация округа рассматривает различные варианты его дальнейшего использования.

Всего в городском округе Мытищи было выявлено 330 недостроев и самовольных и разрушающихся построек. В настоящее время ликвидировано либо достроено и приведено в соответствие с нормами 213 их них. Работы в этом направлении продолжается.

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Грозненский суд приговорил сжёгшего Коран Журавеля к 3,5 годам лишения свободы
27 февраля 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Zolnierek

Оглашён приговор в отношении Никиты Журавеля, который в 2023 году в Волгограде провёл публичную акцию с сожжением священной книги мусульман. По решению Висаитовского районного суда города Грозного он получил 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Именно такое наказание и требовал для подсудимого представитель гособвинения, передаёт РИА Новости. Журавель обвинялся по двум статьям УК РФ — части 2 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного, которые назвали акт сожжения Корана «вопиющим оскорблением», которое нанесло им «глубокий моральный ущерб».

Подсудимый признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве, объясняя, что не осознавал последствий своего поступка, а просто хотел заработать. Во время слушаний по делу он не раз приносил извинения за совершённое и подчёркивал, что сделал это за денежное вознаграждение по заданию спецслужб Украины.

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В лесничествах Подмосковья создали 13 снежных холодильников для посадочного материала
27 февраля 2024, 10:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Снежные и ледовые холодильники для хранения сеянцев и саженцев обустраивают на территории лесничеств и лесопитомников Московской области, в настоящее время готово уже 13 таких хранилищ, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Снежные холодильники необходимы для временного хранения посадочного материала с момента его выкопки до проведения весенних работ по лесовосстановлению. (…) Холодильник обустраивается так: специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который накрывают соломой, лапником, песком или опилками», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
В настоящее время к использованию готовы семь ледников и шесть специально обустроенных снежных куч. Всего планируется создать 28 таких природных холодильников.

Работы по восстановлению лесов в Московской области будут проводить в рамках национального проекта «Экология».

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#экология
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