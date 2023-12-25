Экс-директор вещания RT на русском языке Красовский отравлен и госпитализирован

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Бывший директор вещания телеканала RT на русском языке Антон Красовский сообщил о своей госпитализации. Украинские средства массовой информации пишут, что он был отравлен.
Журналист рассказал, что утром 25 декабря у него внезапно резко скрутило живот и он потерял сознание. Красовского госпитализировали, сейчас он постепенно приходит в себя, передает телеграм-канал Baza.
Украинское издание Kyiv Pos со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Украины сообщает, что журналист был отравлен. Как указано в публикации, состояние Красовского продолжает ухудшаться и есть вероятность, что последние посты писал уже не он сам.
Осенью 2022 года Антон Красовский был отстранён от работы на RT. Поводом для увольнения стали высказывания журналиста во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, в которых Красовский призывал «топить и сжигать украинских детей». Позже он принёс извинения за свои слова и попросил прощения у всех, «кто обалдел от этого».
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Украинское издание Kyiv Pos со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Украины сообщает, что журналист был отравлен. Как указано в публикации, состояние Красовского продолжает ухудшаться и есть вероятность, что последние посты писал уже не он сам.
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Александр Бойцов