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Экс-директор вещания RT на русском языке Красовский отравлен и госпитализирован

Экс-директор вещания RT на русском языке Красовский сообщил о госпитализации
25 декабря 2023, 10:59
Фото: istockphoto/PeopleImages

Фото: istockphoto/PeopleImages

Бывший директор вещания телеканала RT на русском языке Антон Красовский сообщил о своей госпитализации. Украинские средства массовой информации пишут, что он был отравлен.
Журналист рассказал, что утром 25 декабря у него внезапно резко скрутило живот и он потерял сознание. Красовского госпитализировали, сейчас он постепенно приходит в себя, передает телеграм-канал Baza.

Украинское издание Kyiv Pos со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Украины сообщает, что журналист был отравлен. Как указано в публикации, состояние Красовского продолжает ухудшаться и есть вероятность, что последние посты писал уже не он сам.


Осенью 2022 года Антон Красовский был отстранён от работы на RT. Поводом для увольнения стали высказывания журналиста во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, в которых Красовский призывал «топить и сжигать украинских детей». Позже он принёс извинения за свои слова и попросил прощения у всех, «кто обалдел от этого».

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