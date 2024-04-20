«Паразиты»: в Госдуме раскрыли, кто мешает повысить зарплаты медикам

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Председатель комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru перечислил «паразитов», мешающих повысить зарплаты врачам.
«Надо отказаться от страховой медицины. Зачем она нужна? Все это возмущает до глубины души. Зачем посадили двух паразитов между пациентом и лечебным заведением: ФМС и страховую компанию», – заявил депутат.Он подчеркнул, что эти организации не занимаются лечением людей, но деньги забирают себе. На эти средства они строят новые офисы и начисляют себе большие зарплаты.
Арефьев призвал объединить бюджетные средства и финансы ФМС, чтобы тем самым повысить зарплаты врачам через областные и районные здравотделы.
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