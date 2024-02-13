Путин призвал внедрять уникальные достижения науки в отечественную медицину

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере здравоохранения с зарубежными партнёрами. Такое заявление глава государства сделал в телеграмме участникам Второго форума будущих технологий, текст которой есть на официальном сайте Кремля.
Российский лидер указал на важность быстрого внедрения уникальных достижений исследовательских команд в работу российских медицинских учреждений.
«Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — отметил Путин.
Ранее Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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