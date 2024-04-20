Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медработникам

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Президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на зарплаты медработникам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что предполагается направлять дополнительные средства из тех, что были получены в результате выравнивания медицинских тарифов.
Приоритет распространяется на выплату зарплат врачам медицинских учреждений первичного звена здравоохранения, включая медработников из сельской местности
Доклад о реализации поручения до 1 сентября должен предоставить премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Анастасия Чинкова