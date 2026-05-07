Парки Новосибирска обследуют на предмет аварийных деревьев

07 мая 2026, 18:43

В Новосибирске специалисты обследуют парковые территории на наличие аварийных деревьев для последующего спиливания. Об этом рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики города.





По данным Om1 Новосибирск, решение о спиливании опасных деревьев принимаются исключительно после подтверждения их аварийного состояния и получения соответствующего разрешения.





«В настоящее время специалисты проверяют состояние зеленых насаждений в городских парках. По итогам обследований будут определены деревья, представляющие опасность для посетителей», — говорится в материале издания.