Дачникам назвали необычные деревья, которые можно высадить на даче в Подмосковье

07 апреля 2026, 18:16

Садовод Воронова: На даче в Подмосковье можно вырастить инжир

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

На даче в Московской области можно легко вырастить инжир, декоративный миндаль и рябину гранатную. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





По ее словам, рябина гранатная является очень необычным растением, неприхотливым в уходе. В середине сентября на ней созревают кисти сладких, больших, темно-вишневых ягод.





«В Подмосковье легко вырастить инжир, однако важно выбирать сорта, адаптированные для средней полосы. Правда, большого дерева, как на юге, не будет — скорее вырастет что-то похожее на куст с плодами. Чтобы они были сладкими, необходимо посадить саженец на солнечной стороне, а на зиму укрывать дерево нетканым материалом», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.