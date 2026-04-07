Дачникам назвали необычные деревья, которые можно высадить на даче в Подмосковье
Садовод Воронова: На даче в Подмосковье можно вырастить инжир
На даче в Московской области можно легко вырастить инжир, декоративный миндаль и рябину гранатную. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, рябина гранатная является очень необычным растением, неприхотливым в уходе. В середине сентября на ней созревают кисти сладких, больших, темно-вишневых ягод.
«В Подмосковье легко вырастить инжир, однако важно выбирать сорта, адаптированные для средней полосы. Правда, большого дерева, как на юге, не будет — скорее вырастет что-то похожее на куст с плодами. Чтобы они были сладкими, необходимо посадить саженец на солнечной стороне, а на зиму укрывать дерево нетканым материалом», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.
Она также порекомендовала дачникам посадить на участке декоративный миндаль, который будет красиво цвести. Дерево лучше разместить на возвышенном солнечном месте. Однако же урожай с такого дерева собрать не получится, заключила садовод.