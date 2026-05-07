Жителям Подмосковья рассказали, зачем и как опиливают деревья
Опиловку деревьев проводят в Московской области. О том, зачем нужны эти работы, как они проводятся и куда обращаться с жалобой на опасные ветки, рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Опиловка — это удаление некоторых веток и сучьев. Такая процедура важна не только для безопасности людей, но и для здоровья самого дерева.
«Ликвидация веток исключает риск их падения на электропровода, машины, дороги и прохожих, снижает опасность распространения болезни растений через гниющие сучьи и стимулирует рост новых побегов», — говорится в сообщении.Для опиловки используют автовышки, бензопилы и технику валки с оттяжкой — чтобы тяжёлые ветки падали в безопасные места.
Заявки на опиловку деревьев и ликвидацию опасного сухостоя принимаются от жителей в территориальных отделах министерства.