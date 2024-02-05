Парки Подмосковья в январе посетили более 4 млн человек

Фото: пресс-служба Минкультуры и турима МО
Более 4 млн гостей приняли парки Московской области в первый месяц 2024 года, статистика показывает значительный рост посещаемости по сравнению с январём прошлого года, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«Общее количество посетителей парков я январе составило 4,2 млн человек. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года почти на полмиллиона», – цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.Рейтинг посещаемости возглавил Центральный городской парк в Пушкине, где за месяц побывали 186 тысяч человек. Второе место занял парк «Пехорка» в Балашихе со 161 тысячами гостей. Замыкает топ-3 парк «Фабричный» в Истре, который посетили 120 тысяч человек.
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Лев Каштанов