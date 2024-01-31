Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Катки в парках Подмосковья за неделю посетили свыше 41 тысячи человек

Катки в парках Подмосковья за неделю посетили свыше 41 тысячи человек

31 января 2024, 12:37
Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На прошедшей неделе катки в парках Подмосковья посетило более 41 тысячи гостей и жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
За прошлую неделю подмосковные парки с катками приняли более 41 тысячи гостей и жителей региона.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.


Стоит отметить, что всего с 22 по 28 января парки Подмосковья посетило 1,2 млн человек. Это на 391 тысячу больше аналогичного периода 2023 года.

Список ​катков на территории Московской области можно найти на официальном сайте Министерства благоустройства.

Читайте также:

В парках Подмосковья за неделю побывали 1,2 млн человек

Из подмосковных парков за неделю вывезли более 72 тыс кубометров снега

Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года
#подмосковье
#михаил хайкин
#каток
#парки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург
30 января 2024, 14:55

Фото: istockphoto.com/javarman3

Аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург.
Также популярными для путешествий после новогодних каникул стали Сочи и Ростов-на-Дону.

Как передаёт «Вечерняя Москва», среди зарубежных направлений популярны Армения, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь.

А опрос SuperJob показал, что для 63% hr-специалистов наличие фотографии в резюме имеет значение и помогает определиться с выбором кандидатуры. Как передаёт RT, 43% опрошенных отметили, что хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, 20% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции. Отмечается, что в этом опросе поучаствовали 1 тыс. компаний из всех округов страны.

Читайте также:

Аналитики «Авито Работа» выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны

Более 87% британцев хотят видеть Путина премьер-министром Великобритании

Опрос: Большинство россиян уверены в неизменности ставки ЦБ до весны
#москва
#опрос
#фото
#санкт-петербург
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Популярная у туристов из РФ авиакомпания прекращает полеты
Авиакомпания Air Malta прекратит полёты весной
29 января 2024, 19:15

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания Air Malta, популярная у российских туристов, весной прекращает полеты.
Об этом сообщает АТОР в телеграм-канале.

Мальтийский национальный перевозчик стал банкротом. ЕС отказался поддержать компанию, когда у неё возникли финансовые трудности.

Последний рейс Air Malta запланирован на 31 марта. Далее авиаперевозчика с полувековой историей сменит новая авиакомпания — KM Malta Airlines, летающая в 17 европейских аэропортов. Новый перевозчик привлечёт к финансированию частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что у самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту перестал работать двигатель в воздухе. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось 21 января с лайнером Boeing 767, который летел из Лимы (Перу) в Майами (США). Почти сразу после вылета у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоты решили идти на вынужденную посадку. Борт сел в другом перуанском городе Чиклайо. После посадки пассажиров держали на борту около 4 часов.

Читайте также:

Пассажирский самолет не смог вылететь в Москву из-за отказа генератора

В Турции самолёт экстренно приземлился из-за криков о помощи из багажного отсека

У самолета Boeing 767 с пассажирами на борту отказал двигатель
#самолет
#аэропорт
#новости
#компании
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турэксперт Ансталь: Танзания – одно из экзотических направлений для россиян
29 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Myroslava

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь назвала наиболее экзотическим для россиян направлением отдыха Танзанию.
Также она отметила в этом плане Маврикий и Венесуэлу.

«Танзания удивляет своими видами, это одна из самых культурно разнообразных стран мира. Там достаточно хорошая отельная база. Также российские туристы любят Маврикий. Остров славится своими белоснежными песочными пляжами и коралловыми рифами. Необычным опытом станет и путешествие по Венесуэле. Страна имеет собственный шарм», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, популярны у наших соотечественников азиатские страны, в числе которых Таиланд и Вьетнам.

Читайте также:

Замглавы АТОР Мурадян: Тур в Арктику может позволить себе обычный россиянин

Подмосковье вошло в топ-3 национального туристического рейтинга

Стало известно, популярность каких турнаправлений выросла у россиян в феврале
#путешествие
#туристы
#страны
#атор
#база
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Murcia Today: в Испании 200-килограммовая акула оказалась на туристическом пляже
29 января 2024, 17:08

Фото: istockphoto/bonishphotography

В Испании туристы и местные жители увидели на популярном пляже огромную акулу, её пасть была в крови.
Murcia Today сообщает, что 200-килограммовую акулу длиной в 2 метрв вынесло на пляж в Пуэрто-де-Масаррон в понедельник, 22 января. По словам очевидцев, акула была дезориентирована. Люди предприняли попытку вернуть хищника обратно в море, но спасти акулу не удалось.

На следующее утро тушу изучил ветеринар. По его словам, хищник является акулой-мако. Акулу отвезли на санкционированную свалку.

Длина акул-мако достигает 4, 5 метров. Они живут в водах умеренных и тропических морей и признаны одним из самых агрессивных акул.

Читайте также:

Популярный греческий пляж Навагио может исчезнуть

На тайском курорте обнаружили ядовитых медуз

Россиянам порекомендовали не отправляться в путешествие в Папуа-Новую Гвинею
#испания
#пляжи
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замглавы АТОР Мурадян: Тур в Арктику может позволить себе обычный россиянин
29 января 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Sergey Zemnuhov

Обычный россиянин может позволить себе тур в Арктику.
О доступности таких туристических поездок в регион сообщил заместитель главы Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, пишет НСН.

Вице-президент организации рассказал, что подобрать доступный тур возможно любому жителю страны, так как стоимость поездок в Арктику стартует от 40 тысяч рублей. По словам Мурадяна, стоимость отдыха зависит от программы тура и региона Арктики.

«Регион огромен — начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это всё Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», — рассказал Артур Мурадян.
Также у россиян есть возможность изучить Арктику с борта ледокола, но это обойдётся в 5-10 тысяч долларов.

Читайте также:

Россиянка описала номер в отеле на Домбае фразой «как в советском лагере»

Консульства Китая сообщило о приостановке выдачи виз

Детей из Приморья будут отправлять на отдых в летние лагеря Северной Кореи
#туризм
#туристический маршрут
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в топ-3 национального туристического рейтинга
29 января 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Московская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Подмосковье снова вошло в группу лидеров национального туристического рейтинга, заняв второе место после столицы. Мы внимательно относимся к нашим гостям и делаем всё, чтобы регион раскрывал свой туристический потенциал, оставаясь при этом доступным для отдыхающих», – сказал глава подмосковного Минкульта Василий Кузнецов.
Составители рейтинга отметили динамичное развитие туризма в Подмосковье.
«Культурно-массовые мероприятия привлекают не только местных жителей, но и туристов. А активная рекламная кампания художественных выставок и концертов позволяет региону продвигать себя не только как место загородного отдыха уставших от мегаполиса москвичей, но и как площадку для духовного обогащения», – говорится в комментарии к рейтингу.
Сообщается, что для составления рейтинга были собран и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у экспертов. Они оценивали динамику развития внутреннего и въездного туризма в России и во всех регионах страны.

Читайте также:

В Московской области создано уже более 50 объектов агротуризма

Россиянка рассказала о жизни с мужем-итальянцем: «Печет пироги и делает десерты»

Россиянка описала номер в отеле на Домбае фразой «как в советском лагере»
#минкульт мо
#туризм
#московская область
#подмосковье
#рейтинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка рассказала о жизни с мужем-итальянцем: «Печет пироги и делает десерты»
29 января 2024, 08:28

Фото: istockphoto/sakkmesterke

Россиянка, которая живёт в Италии, перечислила плюсы брака с местными мужчинами.
Об этом она написала в личном блоге под названием «Тут вам не там» на «Дзене». По её словам, итальянцы не стесняются проявлять чувства и бывают очень романтичными.

«Многие парни любят готовить, а мой муж постоянно печет пироги или делает десерты. Ему и в голову не приходит, что для меня видеть такое может быть удивительно», — рассказывает россиянка.
В Италии в семьях зачастую царит равноправие: работают и муж, и жена, поэтому домашние обязанности выполняют вместе.

«Да даже если женщина не работает, скорее всего, мужчина не будет сидеть сложа руки и ждать, пока все будет приготовлено и помыто», — утверждает россиянка.
Ранее путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор». Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен».

По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.

«Мне кажется, что в России все девушки считают своих парней нытиками, которые не могут прожить без женского ухода и внимания. Даже во взрослом возрасте многие мужики в России живут с мамой», —говорит Марнна Ершова.
Читайте также:

Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами одной фразой

Россиянка описала отдых на Кубе: Настолько плохо, что даже хорошо

Детей из Приморья будут отправлять на отдых в летние лагеря Северной Кореи
#туристы
#туризм
#новости
#семья
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка описала номер в отеле на Домбае фразой «как в советском лагере»
28 января 2024, 18:48

Фото: istockphoto/ovbelov

Российская туристка отправилась на горнолыжный курорт Домбай и осталась недовольна условиями проживания в отеле в соседнем городе Теберда, где её разместили.
Впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». По словам туристки, хотя тур был в Домбай, её поселили в Теберде, которая находится рядом, потому что на самом курорте не осталось гостиничных номеров.
Туристка рассказала, что внутри отель оказался «пережитком прошлого».

«Номер — как в советском детском лагере, кровати тех же времен. Забитая дверь на балкон, вся промерзшая от холода, то есть, если хотелось подышать воздухом, приходилось спускаться к выходу из гостиницы, предварительно одевшись в теплое», — рассказывает туристка.
При этом расположение отеля женщине понравилось: из окон открывался красивый вид на горы. Не было претензий и к еде: кормили вкусной, но простой едой. В самом Домбае девушке тоже не понравились. Там она столкнулась с очередями на подъемник, в павильон проката и кафе.

«Сервис явно стоит доработать: реальность не соответствует ожиданиям нигде и портит настроение в поездке», —рассказывает девушка.
Туристка советует тем, кому важен комфорт, выбрать другие горнолыжные курорты.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге львов увезли с Дворцового моста

Консульства Китая сообщило о приостановке выдачи виз

Детей из Приморья будут отправлять на отдых в летние лагеря Северной Кореи
#туризм
#туристический маршрут
#отдых
#зима
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге львов увезли с Дворцового моста
28 января 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Elena Iavorskaia

Скульптуры львов с причала Дворцового моста в Санкт-Петербурге демонтировали, чтобы отправить на реставрацию.
Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС). Скульптуры с Адмиралтейской набережной пришлось демонтировать для ликвидации последствий действий вандалов. Вместе со львами забрали чугунные постаменты, на которых они стояли.

Медные скульптуры львов были изготовлены на петербургском Александровском чугунолитейном заводе. Их установили на набережной в 1832 году по указу императора Николая I.

Ранее сообщалось, что консульства Китая на время приостановят выдачу виз для туристов из РФ на неделю из-за китайского Нового года, информирует дипмиссия. С 10 по 17 февраля не будут работать консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Читайте также:

В Московской области создано уже более 50 объектов агротуризма

Консульства Китая сообщило о приостановке выдачи виз

Детей из Приморья будут отправлять на отдых в летние лагеря Северной Кореи
#санкт-петербург
#туризм
#туристический маршрут
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф