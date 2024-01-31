Катки в парках Подмосковья за неделю посетили свыше 41 тысячи человек

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
На прошедшей неделе катки в парках Подмосковья посетило более 41 тысячи гостей и жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
За прошлую неделю подмосковные парки с катками приняли более 41 тысячи гостей и жителей региона.
Стоит отметить, что всего с 22 по 28 января парки Подмосковья посетило 1,2 млн человек. Это на 391 тысячу больше аналогичного периода 2023 года.
Список катков на территории Московской области можно найти на официальном сайте Министерства благоустройства.
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«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Список катков на территории Московской области можно найти на официальном сайте Министерства благоустройства.
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Мира Полтева