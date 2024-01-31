В парках Подмосковья за неделю побывали 1,2 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Около 1,2 млн посещений зафиксировано в парках и лесопарках Московской области за период с 22 по 28 января, что на 391 тысячу больше, чем за аналогичное время прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минблагоустройства региона.
«Парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.В муниципалитетах с населением больше 200 тысяч человек больше всего посетителей за минувшую неделю принял балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 45 тысяч человек. На втором месте парк имени Толстого в Химках — 28 тысяч посетителей, на третьем — одинцовский парк имени Лазутиной с 26 тысячами посетителей. Третье и четвёртое место заняли парк Мира в Мытищах и парк «Космос» в Сергиевом Посаде с 21 и 10 тысячами посетителей соответственно.
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