«Пассажир, а не багаж»: Депутат ГД назвал три главных принципа при перевозке животных

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После смерти главного героя новостей последних недель – выброшенного из поезда кота Твикса, в Государственной думе провели круглый стол по теме «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом».
Коллегиально, депутаты приняли решение о разработке рабочей группы по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. Её возглавит первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
О том, какими принципами будут руководствоваться при реализации этого проекта, Владимир Бурматов рассказал в интервью для «Радио 1».
Депутат также отметил, что в своей программе он выделил три главных правила, которых стоит придерживаться, чтобы качественно реализовать намеченный проект.
По мнению депутата, до всех перевозчиков необходимо донести простую мысль — животные — это не мусор, и не бездушный багаж, а такие же пассажиры, как и все остальные, и относиться к ним нужно соответствующе.
Бурматов также отметил, что в «РЖД» ему уже сообщили, что разработают регламент, в котором будет строго запрещена высадка животных на станциях, даже если они будут считаться бездомными.
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О том, какими принципами будут руководствоваться при реализации этого проекта, Владимир Бурматов рассказал в интервью для «Радио 1».
«В течении двух недель эти меры будут вырабатываться совместно с перевозчиками, с министерствами. Все подтвердили своё участие, и «РЖД», и «Аэрофлот», и Минтранс, и другие участники. Также к работе будут приглашены эксперты Российской кинологической федерации и общественники», — рассказал Бурматов.
Депутат также отметил, что в своей программе он выделил три главных правила, которых стоит придерживаться, чтобы качественно реализовать намеченный проект.
«Важно, чтобы при перевозке животных на любом виде транспорта соблюдались три важных требования. Первое – это обеспечение безопасности транспортного средства, второе – безопасность пассажиров, и третье – безопасность животных, которых эти пассажиры перевозят», — отметил парламентарий.
По мнению депутата, до всех перевозчиков необходимо донести простую мысль — животные — это не мусор, и не бездушный багаж, а такие же пассажиры, как и все остальные, и относиться к ним нужно соответствующе.
Бурматов также отметил, что в «РЖД» ему уже сообщили, что разработают регламент, в котором будет строго запрещена высадка животных на станциях, даже если они будут считаться бездомными.
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Евгения Парфентьева