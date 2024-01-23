«Пассажир, а не багаж»: Депутат ГД назвал три главных принципа при перевозке животных

Большой воспитательно-образовательный комплекс в красногорском микрорайоне Павшинская пойма откроют на год раньше – в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил со строителями и директором комплекса.