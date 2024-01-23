В Госдуме выступили против жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота

Фото: iStock/Oleg Elkov
Депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила против введения жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 11 января проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила на мороз кота Твикса, который выбрался из перевозки. Несколько суток более 300 волонтёров разыскивали питомца. В итоге, кот был найден мёртвым.
Рябцева, в свою очередь, призвала внимательнее присмотреться к биографии проводницы, поскольку вчера она могла вести раненного бойца, а сегодня из-за кота ей грозит уголовное дело и отстранение от работы.
Также депутат напомнила, что проводница всё же опрашивала пассажиров, пытаясь найти хозяина кота.
Читайте также:
В Госдуме призвали наказать виновного в смерти кота Твикса
РЖД собираются персонифицировать перевозку животных при оформлении билета
Проводник, высадивший впоследствии погибшего кота Твикса, отстранён от работы
Рябцева, в свою очередь, призвала внимательнее присмотреться к биографии проводницы, поскольку вчера она могла вести раненного бойца, а сегодня из-за кота ей грозит уголовное дело и отстранение от работы.
Читайте также:
В Госдуме призвали наказать виновного в смерти кота Твикса
РЖД собираются персонифицировать перевозку животных при оформлении билета
Проводник, высадивший впоследствии погибшего кота Твикса, отстранён от работы
Анастасия Чинкова