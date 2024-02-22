​Пассажирам Мострансавто вручили подарки к наступающему Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Мострансавто подарило пассажирам-мужчинам около 1 тыс. брендированных держателей для телефонов накануне Дня защитника Отечества. Подарки раздавали на автовокзалах, автостанциях и в автобусах компании. Акция прошла в нескольких городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Сегодня трудно представить человека, у которого нет мобильного телефона. Мы решили, что наши полезные аксессуары для гаджетов станут универсальным подарком, который каждый сможет использовать в повседневной жизни. Мы дарили подарки и детям, и взрослым. На всех держателях имеется логотип предприятия», – говорится в сообщении.По данным подмосковного Минтранса, Мострансавто сегодня обслуживает около 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линии выходят более 4,7 тыс. автобусов.
Читайте также:
На автобусный маршрут №34 в Солнечногорске вывели ещё один автобус
В Подмосковье в этом году откроют более 20 новых дорожных объектов
В Ногинске после капремонта открыли движение по мосту на ул. Советской Конституции
Лора Луганская