В Ногинске после капремонта открыли движение по мосту на ул. Советской Конституции

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Ногинске завершена первая очередь капремонта моста на ул. Советской Конституции. По отремонтированному участку открыли движение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В рамках первого этапа демонтировали половину сооружения, устроили фундаменты опор из свай длиной 25 м. Смонтировали новое железобетонное строение, устроили новое мостовое полотно. Дорожное покрытие выполнили из двухслойного литого асфальтобетона. Для комфорта пешеходов обустроили широкие тротуары», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Начало работ второй очереди ремонта планируют на апрель. На путепроводе демонтируют вторую часть старого сооружения, смонтируют новое железобетонное строение, устроят фундаменты опор и новое мостовое полотно. Завершить капремонт рассчитывают в октябре 2024-го.
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