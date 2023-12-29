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В Ногинске после капремонта открыли движение по мосту на ул. Советской Конституции

29 декабря 2023, 17:48
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Ногинске завершена первая очередь капремонта моста на ул. Советской Конституции. По отремонтированному участку открыли движение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В рамках первого этапа демонтировали половину сооружения, устроили фундаменты опор из свай длиной 25 м. Смонтировали новое железобетонное строение, устроили новое мостовое полотно. Дорожное покрытие выполнили из двухслойного литого асфальтобетона. Для комфорта пешеходов обустроили широкие тротуары», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Начало работ второй очереди ремонта планируют на апрель. На путепроводе демонтируют вторую часть старого сооружения, смонтируют новое железобетонное строение, устроят фундаменты опор и новое мостовое полотно. Завершить капремонт рассчитывают в октябре 2024-го.


Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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В Москве на новогодних мероприятиях не включат песни артистов-участников «голой» вечеринки
В Москве на новогодних мероприятиях запретили включать песни Киркорова и Лолиты
29 декабря 2023, 18:26

В Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявска, Глюкоза, Дмитрий Билан и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
Согласно сообщению, 29 декабря сотрудники ответственных за проведение новогодних мероприятий в парках, получили рассылку от начальства, в которой оказался стоп-лист. По словам работников, в него вошли артисты, которые приняли участие в «голой вечеринке». Их песни нельзя будет включать на праздничных программах. С список вошли Дмитрий Билан, Лолита, Глюкоза, Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган и Vacio.

Также сообщается, что в парковых новогодних программах не будут включать композиции на иностранном языке.

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МВД продлит на три года срок действия прав, истекающих в 2024-2025 годах
29 декабря 2023, 18:16

Фото: iStock/Anastasija Vujic

Водительские права с истекающим сроком действия в 2024 и 2025 годах продлят на 3 года. Об этом говорится на сайте «МВД медиа».
По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.

Как стало известно, оно будет происходить автоматически. Уточняется, что инициаторами данного продления являются МВД России и Минэкономразвития РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям новых регионов РФ до 2025 года ездить там на машинах без полиса ОСАГО.

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В Химках открыли дошкольное отделение Кутузовской школы на 190 мест
29 декабря 2023, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В деревне Рузино городского округа Химки открыли современный детский сад. Дошкольное учреждение смогут посещать 190 юных горожан, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этот детсад – дошкольное отделение Кутузовской школы. Все дети, которые стояли в очереди жилого комплекса «Зеленоград», с января пойдут в садик. Сейчас проходит подбор персонала», – рассказал начальник Управления по образованию городского округа Химки Юрий Кандалов.
В трёхэтажном здании обустроили два актовых зала, пищевой блок, игровые и учебные зоны, помещения для занятий физкультурой. На игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма «Смешарики». Здание оснастили камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Детский сад рассчитан на 190 человек. В дошкольном учреждении организуют восемь групп по 20-25 человек – от ясельных до старших. Будут и подготовительные группы.
«Сад построен по последнему слову техники. Каждая группа укомплектована игрушками, которые положены детям по возрасту. С детьми будут работать квалифицированные педагоги и специалисты», – отметила замдиректора по дошкольному отделению Кутузовской СОШ Ольга Рытова.
На церемонии открытия детям вручили подарки к наступающему Новому году. Первые две группы начнут работу после новогодних праздников - 9 января.

Строительство провели в рамках государственной программы по развитию территорий и социальной инфраструктуры.

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#образование
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Киберспортсмен Горбаченко предрёк рост интереса к этому виду спорта
29 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко заявил, что в следующем году ожидается подъём интереса к киберспорту.
«В следующем году эксперты прогнозируют всплеск интереса к нему на фоне первых фиджитальных «Игр Будущего», которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года», — отметил в беседе с RuNews24.ru Горбаченко.

При этом, основными трендами киберспорта в этом году он назвал усиление роли российских видеоигровых разработок и спортивного программирования, рост популярности фиджитальных видов спорта.

Кроме этого, значимым для спорта страны моментом в уходящем году, по мнению специалиста, стала победа россиян из Team Spirit на The International.

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#киберспорт
#россия
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В Химках получили ключи 1,4 дольщиков жилкомплексов «Белый город» и «Митино Дальнее»
29 декабря 2023, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках восстановили права свыше 1,4 тыс участников долевого строительства – они могут начать забирать ключи от квартир. В муниципалитете ввели в эксплуатацию 72 дома блокированной застройки ЖК «Белый город», а также восемь корпусов ЖК «Митино Дальнее», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии Нового года глава Химок Дмитрий Волошин вручил ключи 13 семьям. Оба жилых комплекса находятся на территориях, которые были присоединены к муниципалитету в начале уходящего года, – в деревнях Николо-Черкизово и Брёхово.

Строительство жилого комплекса «Белый город» заморозили восемь лет назад. Главный застройщик, «Сабидом-Инвест», был признан банкротом. При содействии губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2021 году на объекте возобновились работы. Сейчас дома достроены и введены в эксплуатацию. В квартиры въедут 544 дольщика. Новый застройщик обещал весной будущего года благоустроить территорию.
«Цели добились. Теперь нужно выбрать управляющую компанию, провести газ, начать ремонт. Все очень давно ждали этого момента. Огромное спасибо администрации, прокуратуре, Госстройнадзору и нашему губернатор за активное участие в решении проблемы», – сказал дольщик ЖК «Белый город» Кирилл Студеникин.
В ЖК «Митино Дальнее» ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных корпусов. Права на недвижимость восстановили 868 дольщиков.

Как отметили в администрации, до конца года могут обратиться за компенсацией ещё 211 участников долевого строительства жилого комплекса «Дом у реки» в квартале Ивакино.

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#жильё
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Тренер «Шинника» Черышев перечислил главные новогодние блюда
Тренер «Шинника» Черышев назвал «шубу» и винегрет главными новогодними блюдами
29 декабря 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал своими любимыми новогодними блюдами сельдь под шубой, винегрет и квашеную капусту.
«Любимые новогодние блюда? Селёдка под шубой, винегрет — одни из главных блюд. Ещё нравится подслащенная квашеная капуста с морковкой. Ну и оливье, хотя его можно постоянно готовить», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Черышев.

Он добавил, что по возможности пытается участвовать в готовке блюд к празднику.

Черышев также рассказал, что праздновать Новый год планирует в Москве.

Ранее сообщалось, что главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.

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#блюда
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В Саратовской области возбуждено дело против экс-чиновника из-за махинаций
29 декабря 2023, 17:14

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело в отношении председателя комитета по реализации инвестиционных проектов было возбуждено в Саратовской области. Он дал указание директору предприятия региона «Управление капитального строительства», который заключил 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур.
Поскольку тендеры не проводились и никакой конкуренции между потенциальными подрядчиками не было, то все соглашения заключались по максимальной стоимости, что считается неэффективным расходованием бюджетных средств. Общий ущерб, нанесённый государственному бюджету, превысил 80 миллионов рублей.

По материалам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, предполагает лишение свободы на срок до четырёх лет.

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#контракт
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В Коломне начал работать каток с искусственным льдом
29 декабря 2023, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломенского г. о.

На площади Советской в Коломне начал работать каток с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жителей поздравили замглавы администрации муниципалитета Лариса Лунькова, Сергей Цаплинский, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель местного депутатского корпуса Николай Братушков, а также Дед Мороз и Снегурочка.
«Это настоящий новогодний подарок для жителей и гостей Коломны от нашего губернатора Андрея Воробьёва. Он яркий, украшенный, с качественным льдом. Ему не страшны перепады температур. Здесь можно будет кататься до середины марта», – сказала Лунькова.
Для гостей подготовили шоу-программу с участием коломенских фигуристов, хоккеистов и конькобежцев.
«Площадь нового катка – 1,8 тыс кв м. Его обустроили в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В распоряжении посетителей – тёплая раздевалка, заточка и прокат коньков. Ежедневно каток смогут посещать более 1,2 тыс человек, а одновременно кататься – около 200», – говорится в сообщении.
Каток будет работать с 10 до 22 часов. Получить пригласительный билет можно в кассе или в приложении «Студёный лед». Билеты предоставляются бесплатно. Они нужны для того, чтобы распределять число катающихся в одно время, тем самым обеспечивая безопасность.

Для посетителей подготовили 250 пар коньков разных размеров на прокат. За аренду платить не нужно, но придется оставить залог – за каждую пару 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность. Паспорт в качестве залога не примут.

Каток оборудован айс-матами – специальной установкой для создания льда. Она позволяет катку работать при температуре от -20 до 5 градусов.

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#московская область
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В Красногорске торжественно открыли долгожданный детсад на 350 мест
29 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске в микрорайоне Опалиха 03 открылся детский сад на 350 мест. Дошкольное учреждение примет воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Появления детсада в этом большом жилом комплексе жители очень ждали, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Детский сад – второй дом для малышей. Поздравляю с этим важным событием. От всей души благодарю наших уважаемых жителей, строительный блок и всех, чьими усилиями удалось построить этот замечательный садик», – заявил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
«Моему сыну четыре годика. Мы ходили в палисадик, открытие которого очень выручило. Живём в доме напротив, поэтому внимательно следили за строительством здания. Большой плюс, когда всё нужное рядом», – поделилась жительница ЖК «Опалиха О3» Ирина Ахметшина.
Садик вошёл в состав образовательного комплекса.
«Сейчас у нас уже 290 заявлений от родителей наших будущих воспитанников. Большинство проживают в этом микрорайоне, а многие дети перейдут из палисадика», – отметила директор Опалиховской гимназии Мария Шкель.
В садике создано 18 групп. В трёхэтажном здании разместились групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищевой блок, медицинский блок с двумя изоляторами и процедурной.

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